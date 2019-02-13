MEB atanan özel okul öğretmenlerine süre tanıdı
MEB tarafından ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenden halen özel okullarda görev yapanlara, görevlerine başlamaları için 1 Eylül’e kadar süre tanındı. Bu öğretmenler, öğretim dönemi sonuna kadar özel okullarında çalışmaya devam edebilecekler.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen arasında yer alan özel okullarda çalışanların, istemeleri halinde bakanlığa bağlı okullardaki görevlerine 1 Eylül 2019 itibarıyla başlayabileceklerine karar verildi.
Alınan bilgiye göre, 8 Şubat'ta ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen arasında bulunanlardan özel okullarda çalışanlara kolaylık sağlandı. Bu kapsamda, bakanlığa ataması bu ay içinde yapılan öğretmenlerden özel öğretim kurumlarında sözleşme doğrultusunda belli bir süre çalışmak durumunda olanlar, istemeleri halinde 1 Eylül 2019 itibarıyla göreve başlayabilecekler. Öğretmenlerin bu durumlarını belgelendirmeleri gerekiyor.
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