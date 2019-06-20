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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.06.2019 - 12:48, Son Güncelleme:/

MEB, ara tatil dönemi için çalışan velilerden görüş bekliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "(Yeni akademik takvimdeki ara tatiller) Dediniz ki 'Çalışan anne babalar ne yapacaklar? Çocuklar evde, biz işteyiz.' Haklısınız. Bu konuyla ilgili çözüm çalışmalarımız devam ediyor. Sizin önerilerinizi de bekliyoruz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından, gelecek eğitim öğretim döneminde kasım ve nisan aylarında uygulanacak ara tatillerle ilgili bilgi verdi. Okullardaki tatil dönemlerinin değiştiğini ve yıl içindeki ara tatillerin arttığını hatırlatan Selçuk şu bilgileri verdi:
"Dediniz ki 'Çalışan anne babalar ne yapacaklar? Çocuklar evde, biz işteyiz.' Haklısınız. Bu konuyla ilgili çözüm çalışmalarımız devam ediyor Çalışan velileri zor durumda bırakmayacağız. Örneğin gençlik spor kamplarının ara tatillerde öğrencilerimize tahsis edilmesi, TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlarla bilim kampları ve fuarları düzenlenmesi, çeşitli federasyonlarca özel programlar hazırlanması gibi birçok düzenleme yapıyoruz. Yine aynı şekilde, okullarımız bünyesindeki, halk eğitim merkezlerindeki atölyeleri, laboratuvarı ve benzeri ortamları çocuklarımız için hizmete açmayı planlıyoruz. Sizin önerilerinizi de bekliyoruz.

Amacımız öğretmenlerimizin eğitimine, öğrencisiz bir ortamda devam edebilmek ve öğrencilerimize de zaman zaman daha eğlenceli faaliyetlerle soluk aldırabilmek. Lütfen endişelenmeyin ve güvenin. Çocuklarımız için her şeyi bu kadar detaylı çalışıp, ince eleyip sık dokurken sizleri zor durumda bırakacak bir düzenleme içinde bulunmayacağımızdan emin olun."

MEB, ara tatil dönemi için çalışan velilerden görüş bekliyor

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