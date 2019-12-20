MEB açıkladı: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Ocak ayında 79 alanda Toplam 19 bin 921 sözleşmeli öğretmen atanacak. Başvurular 6-10 Ocak arasında yapılacak. 9-13 Mart arasında tercihlerini yapan öğretmenler, 18 Mart'ta atanacak.

40 OKUL TERCİH EDİLEBİLECEK

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.

EN ÇOK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

19 bin 921 öğretmen, 79 alanda atanacak. 3 bin 7 kontenjanla en çok atama sınıf öğretmenliğine yapacak. Onu 1836 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1731 ile İngilizce öğretmenliği ve 1699 ile ilköğretim matematik öğretmenliği, 1513 ile ise okulöcesi öğretmenliği takip ediyor.

ATAMALAR ELEKTRONİK ORTAMDA

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak. Sonuçlar http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak.),

- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitiyle ilgili kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik

Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, YÖK tarafından yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

- 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyorken feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl

bekleme süresini tamamlamış olmak.

ATAMA TAKVİMİ

- Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 6-10 Ocak

- Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav :Merkezlerinin İlanı: 21 Ocak

- Sözlü Sınavların Yapılması: 5-22 Şubat

- Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 25 Şubat

- Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 26-28 Şubat

- Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması: 6 Mart

- Atama tercihlerinin alınması: 9-13 Mart

- Atama sonuçlarının açıklanması: 18 Mart