MEB açıkladı: İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB açıkladı: İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil olacak?
GeriEğitim MEB açıkladı: İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 18.10.2019 - 07:46, Son Güncelleme:/

MEB açıkladı: İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil olacak?

Kasım ayında ilki gerçekleşecek olan ara tatil için geri sayım başladı. Öğrencilerin 'İlk ara tatil ne zaman?' sorgulamalarıyla detaylı bir şekilde araştırdığı konuyla ilgili bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başına açıklanmıştı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? İşte, ilk ara tatil ne zaman sorusunun cevabı ve okulların ne zaman tatil olacağı hakkında bazı bilgiler

MEB açıkladı: İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil olacak?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre ilk ara tatil, kasım ayında gerçekleşecek. Öğrencilerin 9 günlük tatil şansına sahip olacağı ara tatil sonrasında eğitim öğretim devam edecek ve sömestr tatili beklenecek. Peki, ilk ara tatil ne zaman gerçekleşecek? İşte, okulların ne zaman tatil olacağı hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

OKULLAR NE ZAMAN ARA TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı ilk ara tatil günü, 18-22 Kasım 2019 aralığı olacak. Bu şekilde öğrenciler 9 günlük tatil şansını elde edecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenci ve öğretmenlerin yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi ise 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİLLERDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye sınırındaki ilçelerde eğitime ara verilen okullardaki öğrencilerin eksiklerinin ara ve yarı tatillerde düzenlenecek destekleme kurslarıyla kapatılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk'un Şanlıurfa Akçakale'de yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapıldı. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.

Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-Okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabiliyoruz.

EKSİKLER DESTEKLEME KURSLARIYLA KAPATILABİLİR

e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek “misafir öğrenci” kapsamındaki nakil ve yerleştirme nedeniyle okul değişikliği yapan öğrencilerimizden konu ve kazanım eksikliği olanlar yeni okullarında öncelikle hafta sonu olmak üzere ara ve yarıyıl tatilinde telafi eğitimi veya yetiştirme programına alınacak. Öğrencilerimizin eksikliklerini ara ve yarı tatillerde destekleme kurslarıyla kapatacağız.

İsteyen öğrencilerimiz sanal sınıflarla da tüm dersleri alabilir. Ayrıca Eğitim Bilişim Ağı'ndan da yoklama gibi takipleri yapmak mümkün. Bu platformun mobil uygulamasında 3 gigabayta kadar kullanım da ücretsiz. Valilikler de öğretmen ve yöneticilerimizle ilgili her türlü tedbiri aldı. Bakanlık, il ve ilçe müdürlükleriyle etkin bir iletişim ağı kurdu. Velilerimiz de süreçle ilgili sürekli bilgilendiriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
MEB açıkladı: İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil olacak?
ALES 3 tarihi yaklaşıyor... ALES sınavı ne zaman yapılacak?
Yetenekle girilen öğretmenlik bölümlerine 'başarı sırası barajı'
Kültür konferansının konuğu Sevinç Atabay olacak