MEB açıkladı: İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil olacak?
Kasım ayında ilki gerçekleşecek olan ara tatil için geri sayım başladı. Öğrencilerin 'İlk ara tatil ne zaman?' sorgulamalarıyla detaylı bir şekilde araştırdığı konuyla ilgili bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başına açıklanmıştı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? İşte, ilk ara tatil ne zaman sorusunun cevabı ve okulların ne zaman tatil olacağı hakkında bazı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre ilk ara tatil, kasım ayında gerçekleşecek. Öğrencilerin 9 günlük tatil şansına sahip olacağı ara tatil sonrasında eğitim öğretim devam edecek ve sömestr tatili beklenecek. Peki, ilk ara tatil ne zaman gerçekleşecek? İşte, okulların ne zaman tatil olacağı hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
OKULLAR NE ZAMAN ARA TATİL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı ilk ara tatil günü, 18-22 Kasım 2019 aralığı olacak. Bu şekilde öğrenciler 9 günlük tatil şansını elde edecek.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrenci ve öğretmenlerin yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi ise 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
ARA TATİLLERDE TELAFİ EĞİTİMİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye sınırındaki ilçelerde eğitime ara verilen okullardaki öğrencilerin eksiklerinin ara ve yarı tatillerde düzenlenecek destekleme kurslarıyla kapatılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk'un Şanlıurfa Akçakale'de yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:
Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapıldı. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.
Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-Okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabiliyoruz.
EKSİKLER DESTEKLEME KURSLARIYLA KAPATILABİLİR
e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek “misafir öğrenci” kapsamındaki nakil ve yerleştirme nedeniyle okul değişikliği yapan öğrencilerimizden konu ve kazanım eksikliği olanlar yeni okullarında öncelikle hafta sonu olmak üzere ara ve yarıyıl tatilinde telafi eğitimi veya yetiştirme programına alınacak. Öğrencilerimizin eksikliklerini ara ve yarı tatillerde destekleme kurslarıyla kapatacağız.
İsteyen öğrencilerimiz sanal sınıflarla da tüm dersleri alabilir. Ayrıca Eğitim Bilişim Ağı'ndan da yoklama gibi takipleri yapmak mümkün. Bu platformun mobil uygulamasında 3 gigabayta kadar kullanım da ücretsiz. Valilikler de öğretmen ve yöneticilerimizle ilgili her türlü tedbiri aldı. Bakanlık, il ve ilçe müdürlükleriyle etkin bir iletişim ağı kurdu. Velilerimiz de süreçle ilgili sürekli bilgilendiriliyor.
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