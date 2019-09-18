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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.09.2019 - 12:02, Son Güncelleme:/

MEB 81 ilde ‘altın raketler’ için antrenör yetiştiriyor

MEB ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında uluslararası müsabakalarda ülkeyi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için yapılan işbirliği protokolü kapsamında 81 ilden öğretmenin antrenörlük eğitimleri tamamlandı.

MEB 81 ilde ‘altın raketler’ için antrenör yetiştiriyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında, uluslararası müsabakalarda ülkeyi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi amacıyla yapılan işbirliği protokolü kapsamında, 81 ilden öğretmenin antrenörlük eğitimleri tamamlandı. Protokol kapsamındaki 81 ile 81 tenis sahası kurma çalışmaları da bu yılın sonuna kadar bitirilecek.

MEB ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında bu yılın haziran ayında imzalanan işbirliği protokolünde, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine yönelik fiziksel ve eğitsel altyapı çalışmalarının oluşturulması hedef olarak belirlenmişti. Çocukların ve gençlerin tenis sporuna erişimlerini kolaylaştırmayı hedefleyen protokol kapsamında spor liselerindeki beden eğitimi öğretmenlerine ‘tenis antrenörlüğü ve tenis hakemliği’, okul öncesi öğretmenlerine ise ‘tenis antrenörlüğü’ eğitimleriyle antrenörlük belgelerinin verilmesiyle ilgili başlatılan çalışmalar yaz boyunca sürdü. Bu kapsamda, MEB ile Türkiye Tenis Federasyonu arasındaki işbirliği protokolü ilk meyvelerini vermeye başladı.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE EĞİTİM
Protokol kapsamında, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta beden eğitimi öğretmenlerine Ankara Mamak Efe Güray Spor Akademisinde, Tenis Federasyonu uzman antrenörleri tarafından ‘Mikro-Mini Tenis Eğitimi Kursu-1’ verildi. İkinci aşamada 81 ilde spor liseleri ve diğer okullarda görev yapan 81 beden eğitimi öğretmenine, 16-21 Eylül'de Ankara Mamak Efe Güray Spor Akademisinde, Tenis Federasyonu uzman antrenörleri tarafından ‘1. Kademe Yardımcı Tenis Antrenörlüğü Kursu’ düzenlendi.

‘81 İLDE EN AZ BİR TENİS SAHASI OLUŞTURULACAK’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, protokol kapsamında tenis eğitiminde işbirliğine gidilen konularda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Protokolle spor liselerinden ve diğer okullardan isteyen beden eğitimi öğretmenlerinin tenis antrenörlüğü eğitimlerini tamamlayabileceğini belirten Özer, şunları söyledi:
"Yaz aylarından itibaren eğitimler devam ediyor. Eğitim sonunda başarılı olan öğretmenlerimiz sertifikalarını da alıyor. Protokolle tüm illerde belirlenen okullara mini tenis sahaları yapılacak ve gerekli ekipmanlar da sağlanacak. Tenis sahalarının yapımı konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Bu yılın sonuna kadar 81 ilde en az bir okulda tenis sahalarının yapımı tamamlanmış olacak. Ayrıca tüm spor liselerimizin tenisle ilgili altyapı ve eğitim süreçlerine Tenis Federasyonu tarafından destek verilecek. Öğretmenlere yönelik sertifikasyon eğitimlerini ücretsiz sağlayan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a şükranlarımı sunuyorum.”

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