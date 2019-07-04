MEB, 1974 yükseköğrenim yurdunu devredecek
Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılış izni ve denetleme yetkisinin MEB’den Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1974 yurdun devri yapılacak.
Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılış izni ve denetleme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir yıllık sürede toplam 1974 yurdun devri yapılacak. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen eğitim alanındaki yeni düzenlemelerin detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“5661 sayılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklikle MEB'de olan yükseköğretim öğrencilerine yönelik yurtların açılış izni verme yetkisinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi. Bundan sonra söz konusu yurtların açılışları, hizmet standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi gibi bütün yetkiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda olacak. Yalnız bu uygulamanın yönetmeliği düzenleninceye kadar bir yıl süreyle işlemler, MEB tarafından yürütülecek.
İki bakanlık yönetmelik çalışmalarını yürütecek. Türkiye genelinde bakanlığımıza bağlı 4 bin 587 yurdun 1974'ü yükseköğrenim düzeyinde. Bir yıllık geçiş sürecinde yönetmelik çalışmalarını tamamlayacağız ve ardından bu yurtları Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredeceğiz.
ÖZEL MİLLETLERARASI OKULLARA ‘EĞİTİME BAŞLAMA’ KOLAYLIĞI
Yapılan başka bir düzenlemeyle özel sektöre de mesleki eğitim merkezlerini açabilme imkânı verildi. Düzenlemeyle mesleki eğitime katkı sağlanmasını amaçlıyoruz.
Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü özel milletlerarası okulların eğitim öğretime başlama takvimi kanuna göre 1 Eylül'dü. 1 Eylül'e kadar açılan okullar eğitim öğretime başlayabiliyor, daha sonra açılan okullar ise bir sonraki yıl eğitim öğretime başlayabiliyordu. Biz özel milletlerarası okullara programını uyguladıkları ülkenin öğretime başlama tarihleri, müfredatları, öğrenci kitlesi, öğretmen kadrosunu dikkate alarak, 1 Eylül'den sonra açıldığında da eğitim öğretimi yapabilme imkânını tanıdık. Örneğin, anaokulları da bu şekilde açılabiliyor. Aynı hakkı milletlerarası okullara da tanıdık.
Geçen öğretim yılı görüş alarak bu uygulama yapıldı. Ardından 28 okul daha açıldı. Şu anda Türkiye'de 162 özel milletlerarası okul bulunuyor. Uygulamayla kayıt dışılığın önüne geçilmesi de amaçlanıyor. Türkiye'nin uluslararası eğitim sektöründeki rolü açısından da okullar önemli. Düzenleme 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yapıldı.
Gerçeğe aykırı reklam, ilan verme veya öğrenci bilgilerini reklam ya da ilanında kullanma fiillerinden herhangi birini yapan özel öğretim kurumlarına ceza verilmesini amaçlayan düzenleme ise zaten uygulamada. Fakat yapılan küçük bir ifade düzenlemesiyle uygulamada oluşan karışıklık giderildi.
ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine hizmet alan birey sayısına göre bakanlık tarafından ödeme yapılıyor. Yeni düzenlemeyle her engel türüne göre öğretim programında belirlenen yaştaki engelli bireylere eğitim verilmesi ve destek eğitimi verilecek hastalık türlerinin açıkça yazılması amaçlanıyor.
Bu düzenlemeyle destek eğitim programlarında yaş grupları belirlenecek ve böylelikle daha sağlıklı bir hizmet verilecek. Erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporlarıyla asgari yüzde 20 oranında engelli olan; 18 yaş altı çocuklar için de özel gereksinim raporuyla görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği bulunan, öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma, otizm spektrum bozukluğu olanlara yaş gruplarına göre hizmet sağlanacak.”
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