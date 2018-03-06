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    MEB, 12 bin okulu deprem için analiz etti

    Hürriyet Eğitim
    06.03.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:

    MEB, Türkiye genelinde 2000’den önce yapılan ve en riskli bölgelerde yer alan 12 bin eğitim kurumunun deprem tahkikatını tamamladığını duyurdu. Daha az risk taşıyan bölgelerdeki 18 bin okul binasının depreme yönelik analiz çalışmaları ise devam ediyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda depreme yönelik çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 55 bin eğitim kurumuna yönelik deprem güvenliği çalışmaları devam ediyor. 1998’de yayınlanan ‘Deprem Yönetmeliği’nden önce inşa edilen 30 bin eğitim kurumunun deprem performans analiz çalışmalarının planlandığını belirten Bakanlık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
    “7 binin üzerindeki eğitim kurumuna ait deprem güvenliği çalışmalarını 2015´ten önce, yaklaşık 5 bin eğitim kurumunun deprem performans analizini ise 2015´ten itibaren yürütülmekte olan ‘Güvenli Okullar Projesi’ kapsamında tamamlandı. Proje kapsamında deprem açısından daha az risk taşıyan bölgelerdeki 18 bin okul binasının deprem performans analizi ise sürüyor.

    5 BİNDEN 386’SI İÇİN YIKIM KARARI
    Proje kapsamında deprem tahkikatı yapılan ve fiziki ortamları güvenli bulunmayan okulların bütçe imkanları çerçevesinde ağırlıklı olarak yıkılarak yeniden yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda, 2015 sonrası incelenen 5 bin eğitim kurumundan 386´sı için yıkım kararı verildi. Bu okullar boşaltılarak yerlerine Deprem Yönetmeliği’ndeki standartlara uygun modern eğitim tesisleri planlandı. Öte yandan 2000 yılından sonra 25 bin okulun inşaatı, Deprem Yönetmeliği standartlarına uygunluğu açısından il milli eğitim müdürlüklerinde teknik personelden oluşan komisyon ve müşavirler tarafından denetlendi.”

    Etiketler: MEB , Milli Eğitim Bakanlığı , Deprem , OKUL , Güvenli Okullar Projesi
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