MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
MEB, Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9’uncu sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirecek. 1 Haziran'da yapılan LGS ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında çocuklarının spor, sanat ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler, bu liseler için başvurabilecek. 10 Haziran’da başlayan başvurularda, öğrencilerin LGS puanına bakılmayacak, sadece özel yetenek ve okul başarı puanı dikkate alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9’uncu sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek. Bu yıl, fen; Anadolu; sosyal bilimler liseleri ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alacak. Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak. Bunların dışında çocuklarının spor, sanat ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler, güzel sanatlar ve spor liselerini tercih edebilecek. Bu liseler için başvurular da 10 Haziran’da başladı. Tercih edecekler kayıt için 28 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.
LGS PUANI DİKKATE ALINMAYACAK
Öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılacak ortaokul başarı puanı, ortaokul 6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacağından bu öğrencilerin LGS puanları, yetenek sınavlarında dikkate alınmayacak. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfını bitiren öğrenciler, dilekçeyle birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden en fazla iki okul müdürlüğüne başvurabilecek. Öğrenci listeleri 29-30 Haziran'da açıklandıktan sonra temmuzun ilk haftasında yetenek sınavları tamamlanacak ve öğrenci kayıtları LGS sonuçlarına bakılmadan yapılabilecek.
Öğrenci seçimiyle ilgili yetenek sınavı, bölümler bazında 1-5 Temmuz'da komisyonlar tarafından yapılacak. Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak, değerlendirmeye alınmayacak. Yetenek sınavında 50 ve üzerinde puan alanların ise yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak. En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 5 Temmuz'da mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek. MEB tarafından, bu yıl Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9’uncu sınıflarına 11 bine yakın öğrenci yerleştirilmesi planlanıyor.
BİLSEM ÖĞRENCİLERİ DİREKT KAYIT OLABİLECEK
Bu liselere öğrenci seçimi için yetenek sınavı, bölümler bazında oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Güzel sanatlar liselerinde, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmak ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesi için eğitimler veriliyor. Uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli olanlar, yetenek komisyonu olmadan güzel sanatlar liselerine direkt kayıtlarını yaptırabilecek. Görsel sanatlar ile müzik bölümleri bulunan güzel sanatlar liselerinde Türkiye genelinde 82 okulda 16 bin 50 öğrenci eğitim alıyor. Geçen sene güzel sanatlar lisesine 4 bin 910 öğrenci alındı.
DERECESİ OLAN ÖĞRENCİLERE FAZLA PUAN
Spor liselerinde ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırılarak bu alanda nitelikli insan yetiştirilmesi yönünde eğitim veriliyor. Bu liselere giriş için komisyonlar aracılığıyla yapılan yetenek sınavlarında, öğrencilerin esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve hız, kuvvet, ritim, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılıyor. Takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli öğrencilere, belirlenen ölçütlere göre daha fazla puan veriliyor. Geçen yıl spor liselerine Türkiye genelinde 6 bin 236 öğrenci kayıt yaptırdı. Milli sporcu unvanı kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin, spor liselerine kayıtları yetenek komisyonu kurulmadan yapılabiliyor. Türkiye'de 76 spor lisesinde 17 bin 850 öğrenci eğitim alıyor.
Güzel sanatlarda 2 bin 447, spor liselerinde 1313 öğretmen görev yapıyor.
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