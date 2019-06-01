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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
01.06.2019 - 12:41, Son Güncelleme:/

MEB, 1 milyon öğretmenin yaz dönemi mesleki gelişim programını açıkladı

MEB tarafından hazırlanan yaklaşık 1 milyon öğretmenin 2018-2019 eğitim öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma programı ve seminer konuları belli oldu. MEB, ‘haydi etkinlik üretelim’, ‘doğada öğrenelim’, ‘eğitimde zeka oyunları’, ‘STEM uygulamaları’, ‘masal anlatıcılığı’, ‘müzede öğrenelim’ gibi başlıklarda belirlediği mesleki gelişim programını, Türkiye genelinde kademe kademe hayata geçirecek.

MEB, 1 milyon öğretmenin yaz dönemi mesleki gelişim programını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 1 milyon öğretmenin 2018-2019 eğitim öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma programı ve seminer konularını açıkladı. Eğitim 2023 Vizyonu doğrultusunda hazırlanan mesleki gelişim programında, öğretmenlerin alan gelişimlerinin desteklenmesi için etkinlik temelli uygulamalar göze çarptı. Bakanlık, ‘haydi etkinlik üretelim’, ‘doğada öğrenelim’, ‘eğitimde zeka oyunları’, ‘STEM uygulamaları’, ‘masal anlatıcılığı’, ‘müzede öğrenelim’ gibi başlıklarda belirlediği mesleki gelişim programını, Türkiye genelinde kademe kademe hayata geçirecek. Bu kapsamda, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin kişisel, mesleki ve alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ile öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanan program illere gönderildi.

Öğretmenlerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda yapacakları 2019 haziran dönemi mesleki çalışma programına göre mesleki çalışmaların ilk haftası 17-21 Haziran'da, ikinci haftası da 24-28 Haziran'da yapılacak. Yeni programa göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyon öğretmene mesleki çalışma programının başladığı ilk gün olan 17 Haziran'da  bakanlığın eğitim bilişim ağı EBA'dan yapılacak canlı yayınla seslenecek. Öğretmenler, yeni mesleki gelişim programıyla ilgili Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'dan da EBA kanalıyla bilgiler alacak. Öğretmenler, 2019 Haziran dönemi mesleki çalışmaları bakanlığın belirlediği çerçeve program doğrultusunda yerel ihtiyaçlara göre gerçekleştirecek.

BAKANLIĞIN BELİRLEDİĞİ ÇERÇEVE PROGRAM BAŞLIKLARI ŞÖYLE:
"Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi), okul aile iş birliği, teknoloji ve madde bağımlılığı, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi gibi), ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin, ergenlerle iletişim, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi, sınav kaygısı, okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma, okulda ilk yardım, öğrencilere çevre bilinci kazandırma, etkin sınıf ve okul yönetimi, değişen okul rolleri (okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme), liderlik ve örgüt kültürü, okullarda kriz yönetimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı, okul ve çevre güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği konuları, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, kapsayıcı eğitim, işletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler, güncellenen öğretim programları."

ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMAR KONULARI MASAYA YATIRILACAK
Bakanlığın programına göre, tüm eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, bilim sanat merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinden destek alarak okullarda çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi konusunda çalışmalar yapacak. Ayrıca, okul içinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, tanılanması, yönlendirilmesi ve eğitim süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılacak. Sorun çözme becerileri, siber zorbalık, okullarda şiddetin nedenleriyle ilgili hazırlanan videolar, EBA'dan izlenecek. Okul öncesi öğretmenlere seminer programının ikinci haftasında okul öncesi eğitimde zeka oyunları, STEM uygulamaları, masal anlatıcılığı ve oyunun önemi hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Okul aile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler paylaşılacak. Öğretmenlere, il milli eğitim müdürlüklerinin planlamaları dahilinde ‘Müzede Öğrenelim’ konularında da mesleki gelişim programı uygulanacak.

OKULLARDA ‘BİLİM ZAMANI’ DÖNEMİ
Ayrıca öğretmenlere yönelik ‘bilim zamanı’ adı verilecek bir planlama dahilinde, her branşa uygun belirlenen temalarda, bilim sanat merkezleri, bilimsel araştırma merkezleri, teknoloji ve bilim fuarları, üniversiteler, TÜBİTAK gibi kurumlarda okul dışı öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi konusunda faaliyetler yürütülecek.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNE SATRANÇ EĞİTİMİ
İlkokul öğretmenlerine yönelik ayrıca yeni uygulamaya başlanan satranç öğretim programına yönelik bilgilendirme yapılacak. Bilişim teknolojileri öğretim programı uygulamalarının tanıtımı gerçekleştirilecek. Ayrıca öğrencilerin okul içinde veya dışında sosyal etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine katılımının kayıt altına alınması için oluşturulan Sosyal Etkinlik Modülünün etkin kullanımına yönelik bilgilendirme de yapılacak. Öğretmenler ‘doğada öğrenelim’ temasıyla doğa yürüyüşü etkinliği oryantiring etkinliklerine de katılacak. Bu etkinlikler, okul müdürlüklerince kurum imkânları doğrultusunda planlanacak. Öğretmenlerin motivasyonun ve kurumsal aidiyet duygusunun artırılması amacıyla etkinlik sonunda piknik düzenlenecek. Öğretmenlere ayrıca 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında okullarda pilot uygulaması başlatılan tasarım beceri atölyeleriyle ilgili bilgilendirmeler de yapılacak. Lise öğretmenleri ise akademik başarıyı artıracak konulara mesleki gelişim faaliyetlerinde yer verecek.

Meslek liselerindeki öğretmenlere ‘Mesleğim Hayatım’ portalının tanıtımı yapılacak ayrıca ulusal ve uluslararası proje fon kaynaklarının kullanımı, mesleki eğitimde iş birliği protokolü hazırlama, uygulama ve yürütme esas ve usulleriyle ilgili eğitimler düzenlenecek.

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