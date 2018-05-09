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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.05.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

Matematikte Türkiye birincisi oldular

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Matematikte Türkiye birincisi oldular

2003 yılından bu yana dünya çapında online olarak düzenlenen ‘Purple Comet Math Meet’ matematik yarışmasının sonuçları belli oldu. Yarışmaya katılan bir özel okulun iki takımı Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti.

‘Purple Comet Math Meet’ yarışması 2003 yılından bu yana dünya çapında online olarak yapılıyor. Kültür2000 Koleji ise yarışmanın lise ayağına bu yıl da Anadolu ve fen lisesi öğrencilerinden oluşan dört katımla katıldı. 48 ülkeden yaklaşık 3 bin okulun katıldığı yarışmanın sonuçlarına göre, Kültür2000 Koleji takımlarından TEAM-A , Türkiye’den katılan 22 lise takımı arasında en yüksek skoru elde ederek Türkiye birincisi , TEAM-B takımı Türkiye ikincisi oldu. Öğrenciler 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf düzeylerinden toplam 30 soruyu 90 dakikada cevapladı.

Tüm dünyada eş zamanlı ve online olarak düzenlenen, binlerce öğrencinin yarıştığı, Purple Comet Math Meet matematik yarışmasında öğrenciler yaptıkları çalışmalarla matematikteki bilgilerini geliştiriyorlar. Her sene 50’ye yakın ülkenden 3 bin civarındaokulun katıldığı yarışma, öğrencileri takım oyunu, bilişim teknolojilerini akademik bilgilerle birleştirme ve akran eğitimi gibi birçok konuda geliştiriyor.

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