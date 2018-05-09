Matematikte Türkiye birincisi oldular
2003 yılından bu yana dünya çapında online olarak düzenlenen ‘Purple Comet Math Meet’ matematik yarışmasının sonuçları belli oldu. Yarışmaya katılan bir özel okulun iki takımı Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti.
‘Purple Comet Math Meet’ yarışması 2003 yılından bu yana dünya çapında online olarak yapılıyor. Kültür2000 Koleji ise yarışmanın lise ayağına bu yıl da Anadolu ve fen lisesi öğrencilerinden oluşan dört katımla katıldı. 48 ülkeden yaklaşık 3 bin okulun katıldığı yarışmanın sonuçlarına göre, Kültür2000 Koleji takımlarından TEAM-A , Türkiye’den katılan 22 lise takımı arasında en yüksek skoru elde ederek Türkiye birincisi , TEAM-B takımı Türkiye ikincisi oldu. Öğrenciler 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf düzeylerinden toplam 30 soruyu 90 dakikada cevapladı.
Tüm dünyada eş zamanlı ve online olarak düzenlenen, binlerce öğrencinin yarıştığı, Purple Comet Math Meet matematik yarışmasında öğrenciler yaptıkları çalışmalarla matematikteki bilgilerini geliştiriyorlar. Her sene 50’ye yakın ülkenden 3 bin civarındaokulun katıldığı yarışma, öğrencileri takım oyunu, bilişim teknolojilerini akademik bilgilerle birleştirme ve akran eğitimi gibi birçok konuda geliştiriyor.
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