Matematik: Zor soruyla inatlaşmayın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMatematik: Zor soruyla inatlaşmayın
GeriEğitim Matematik: Zor soruyla inatlaşmayın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
LGS'DE BAŞARININ ANAHTARI - 3
23.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Matematik: Zor soruyla inatlaşmayın

LGS’de 20 matematik sorusu yer alacak. Geçen yıl adayların en çok zorlandığı testlerden biri matematik oldu. Uzmanlar, zor sorunun daha çok puan getirmeyeceğini hatırlatarak, adayları kolaylara öncelik vermeleri için uyarıyor: “Peş peşe zor sorular gelirse hemen fen bilimlerine geçin ve bir süre onları çözün. Sorularla inatlaşmayın.”

Matematik: Zor soruyla inatlaşmayın
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

YÜZ binlerce 8’inci sınıf öğrencisinin gireceği ve 1 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’ndaki (LGS) sayısal alanın bir diğer testi de matematik. Geçen yılki sınavda adayların en zorlandığı test olarak nitelendirilen matematikte 20 soru yer alacak. Uzmanlar, bir sorunun zor olmasının onun değerini arttırmadığına dikkat çekiyor. Bu nedenle daha kolay sorulara öncelik verilmesini öneriyor. Hocalara Geldik Platformu’ndan Vural Aksankur, şu tavsiyelerde bulunuyor:

Zamanı iyi kullanan fark yaratır
Zamanı iyi kullanan fark yaratır

STRATEJİNİZİ BELİRLEYİN
- Sınava sayılı günler kaldı. Konularınız bitti, tekrarlarınızı yaptınız ve eminim ki bol miktarda deneme de çözdünüz. Artık tek yapmanız gereken, sınavda doğru bir strateji uygulamak. LGS’de sayısal bölümde 20 matematik, 20 fen bilimleri sorusu sizi bekliyor. Buradaki stratejinizi önceden belirlemek size fayda sağlayacak.

- Matematikte yeni nesil diye nitelendirilen ve genel olarak öğrencilerin zorlandığı soru tarzları çıkıyor. Kimi zaman uzun paragraflar şeklinde gelen soruları anlamakta zorlanabilir, kimi zaman da şekiller arasındaki bağlantıyı kuramayabilirsiniz. Ancak şunu aklınızdan çıkarmayın, bunlar 8’inci sınıf öğrencileri için hazırlandı ve sadece size değil, tüm adaylara soruluyor.

ZAMAN KAYBETMEYİN
- Vaktinizi alan matematik sorularıyla karşılaşacaksınız. Eğer soru sizi çok zorluyorsa daha sonra dönüp rahat bulabilmek için numarasını yuvarlak içine alın ve bir başka soruya geçin. Böylelikle ciddi bir zaman kaybının önüne geçersiniz.

- Benzer tarzda zor sorular peş peşe gelirse canınızı sıkabilir. Hemen fen bilimleri bölümüne geçin ve bir müddet onu çözün. Fen soruları matematiğe göre nispeten daha kolay olduğundan sizi psikolojik olarak rahatlatacaktır. Asla ama asla sorularla inatlaşmayın.

HEPSİ EŞİT PUANDA
- Öncelikle şunu bilmelisiniz ki, her soru eşit puana sahip. Dolayısıyla bir sorunun zor olması değerini arttırmıyor. Zorlayıcı, vakit alıcı soruları en sona bırakın. Bunlar genellikle problem şeklinde uzun metinlerden, kıyaslamalardan oluşuyor. Şekil tamamlama ya da örüntü mantığı kullanılan soruların genelinde öğrenciler zorlanmıyor. Yansıma, öteleme kavramlarını içeren ya da üslü-köklü ifadelerin işlendiği sorular da genel olarak kolay. Bu tarz sorulara öncelik verin.

- Son ünitelerde görülen geometrik ifadeleri içeren üçgenler, prizmalar ve piramitler öğrencileri zorluyor. Özellikle üç boyut algısı gereken bu sorularda yorum yapmak zor olabilir. Bu tarz soruları sona bırakmanızda fayda var.

- Sınav süresince turlama tekniğini uygulayın. Tüm soruları bir tur bitirin, sonrasında başa dönün ve çözemediğiniz sorulara tekrar bakın. Bu şekilde ilk bakışta çözemediğiniz soruların bir kısmını kolaylıkla yapabildiğinizi göreceksiniz.

- Bir diğer sorun da iki şık arasında kalmak. Diyelim ki bir soruyu çözemediniz ancak cevabın A veya B olduğuna eminsiniz, bu durumda size en yakın gelen şıkkı işaretlemeniz faydalı olacak. Ancak şık eleyemiyorsanız, böyle bir teknik uygulamak size zarar verir.

LİSELİ OLMANIN TEK YOLU LGS DEĞİL
- Bu yıl 1526 okul LGS ile öğrenci kabul edecek. Peki diğer okullara nasıl girilecek? Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamalarına göre, öğrencilerin yüzde 90’ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Yüzde 10’u ise fen, Anadolu, sosyal bilimler, proje okullar gibi sınavla öğrenci alacak liselere gidecek. Ayrıca özel yetenekle alan liselere de başvurulabilecek.

ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME: Yerel yerleştirmeyle ilgili güncel bilgilerin yer alacağı kılavuz henüz yayınlanmadı. Geçen yılki uygulamada tüm öğrencilere her okul türünden en az iki, en fazla beş tercih hakkı veriliyordu. Öğrenciler, evlerinin yakınındaki liselere adrese dayalı olarak kaydoluyordu. İstediği okul türüne giremeyen ya da yerleştiğini beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri oluyordu. Geçen yıl ilk defa uygulanan yerel yerleştirmelerdeki kriterler tartışma yaratmış, özellikle Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) dördüncü sırada olmasından dolayı okul puanı yüksek olan öğrenciler açıkta kalınca değişiklik yapılmıştı. Bu yılki Ortaöğretime Geçiş Yönergesi’ne göre, yerel yerleştirme ikâmet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve devam-devamsızlık kriterlerine göre yapılacak. Eşitlik olursa sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Yaş kriterlerine ise yer verilmedi. Sınavsız öğrenci alan okullara geçişle ilgili usul ve esaslar kılavuzla belirlenecek.

- YETENEKLİ ÖĞRENCİNİN BİR ŞANSI DAHA VAR: Türkiye’de 82 güzel sanatlar, 74 spor lisesi var. Bunlar ortaokul başarı puanı ve yetenek sınavına göre öğrenci alıyor. Öğrencilerin bu okullara girmesinde LGS’nin bir etkisi yok. Öğrenciler istedikleri okullara başvurup, onların düzenlediği yetenek sınavlarına katılıyor. Yetenek sınavlarının yüzde 70’i, ortaokul başarı puanının yüzde 30’u alınarak yerleştirme puanı oluşturuluyor.

 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Matematik: Zor soruyla inatlaşmayın
Fransızca öğretmenlerine Türkiye ve Fransa'da eğitim verilecek
LGS giriş belgeleri açıklandı
LGS sınav giriş yerleri açıklandı | MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı