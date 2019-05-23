Matematik: Zor soruyla inatlaşmayın

YÜZ binlerce 8’inci sınıf öğrencisinin gireceği ve 1 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’ndaki (LGS) sayısal alanın bir diğer testi de matematik. Geçen yılki sınavda adayların en zorlandığı test olarak nitelendirilen matematikte 20 soru yer alacak. Uzmanlar, bir sorunun zor olmasının onun değerini arttırmadığına dikkat çekiyor. Bu nedenle daha kolay sorulara öncelik verilmesini öneriyor. Hocalara Geldik Platformu’ndan Vural Aksankur, şu tavsiyelerde bulunuyor:

STRATEJİNİZİ BELİRLEYİN

- Sınava sayılı günler kaldı. Konularınız bitti, tekrarlarınızı yaptınız ve eminim ki bol miktarda deneme de çözdünüz. Artık tek yapmanız gereken, sınavda doğru bir strateji uygulamak. LGS’de sayısal bölümde 20 matematik, 20 fen bilimleri sorusu sizi bekliyor. Buradaki stratejinizi önceden belirlemek size fayda sağlayacak.

- Matematikte yeni nesil diye nitelendirilen ve genel olarak öğrencilerin zorlandığı soru tarzları çıkıyor. Kimi zaman uzun paragraflar şeklinde gelen soruları anlamakta zorlanabilir, kimi zaman da şekiller arasındaki bağlantıyı kuramayabilirsiniz. Ancak şunu aklınızdan çıkarmayın, bunlar 8’inci sınıf öğrencileri için hazırlandı ve sadece size değil, tüm adaylara soruluyor.

ZAMAN KAYBETMEYİN

- Vaktinizi alan matematik sorularıyla karşılaşacaksınız. Eğer soru sizi çok zorluyorsa daha sonra dönüp rahat bulabilmek için numarasını yuvarlak içine alın ve bir başka soruya geçin. Böylelikle ciddi bir zaman kaybının önüne geçersiniz.

- Benzer tarzda zor sorular peş peşe gelirse canınızı sıkabilir. Hemen fen bilimleri bölümüne geçin ve bir müddet onu çözün. Fen soruları matematiğe göre nispeten daha kolay olduğundan sizi psikolojik olarak rahatlatacaktır. Asla ama asla sorularla inatlaşmayın.

HEPSİ EŞİT PUANDA

- Öncelikle şunu bilmelisiniz ki, her soru eşit puana sahip. Dolayısıyla bir sorunun zor olması değerini arttırmıyor. Zorlayıcı, vakit alıcı soruları en sona bırakın. Bunlar genellikle problem şeklinde uzun metinlerden, kıyaslamalardan oluşuyor. Şekil tamamlama ya da örüntü mantığı kullanılan soruların genelinde öğrenciler zorlanmıyor. Yansıma, öteleme kavramlarını içeren ya da üslü-köklü ifadelerin işlendiği sorular da genel olarak kolay. Bu tarz sorulara öncelik verin.

- Son ünitelerde görülen geometrik ifadeleri içeren üçgenler, prizmalar ve piramitler öğrencileri zorluyor. Özellikle üç boyut algısı gereken bu sorularda yorum yapmak zor olabilir. Bu tarz soruları sona bırakmanızda fayda var.

- Sınav süresince turlama tekniğini uygulayın. Tüm soruları bir tur bitirin, sonrasında başa dönün ve çözemediğiniz sorulara tekrar bakın. Bu şekilde ilk bakışta çözemediğiniz soruların bir kısmını kolaylıkla yapabildiğinizi göreceksiniz.

- Bir diğer sorun da iki şık arasında kalmak. Diyelim ki bir soruyu çözemediniz ancak cevabın A veya B olduğuna eminsiniz, bu durumda size en yakın gelen şıkkı işaretlemeniz faydalı olacak. Ancak şık eleyemiyorsanız, böyle bir teknik uygulamak size zarar verir.

LİSELİ OLMANIN TEK YOLU LGS DEĞİL

- Bu yıl 1526 okul LGS ile öğrenci kabul edecek. Peki diğer okullara nasıl girilecek? Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamalarına göre, öğrencilerin yüzde 90’ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Yüzde 10’u ise fen, Anadolu, sosyal bilimler, proje okullar gibi sınavla öğrenci alacak liselere gidecek. Ayrıca özel yetenekle alan liselere de başvurulabilecek.

- ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME: Yerel yerleştirmeyle ilgili güncel bilgilerin yer alacağı kılavuz henüz yayınlanmadı. Geçen yılki uygulamada tüm öğrencilere her okul türünden en az iki, en fazla beş tercih hakkı veriliyordu. Öğrenciler, evlerinin yakınındaki liselere adrese dayalı olarak kaydoluyordu. İstediği okul türüne giremeyen ya da yerleştiğini beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri oluyordu. Geçen yıl ilk defa uygulanan yerel yerleştirmelerdeki kriterler tartışma yaratmış, özellikle Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) dördüncü sırada olmasından dolayı okul puanı yüksek olan öğrenciler açıkta kalınca değişiklik yapılmıştı. Bu yılki Ortaöğretime Geçiş Yönergesi’ne göre, yerel yerleştirme ikâmet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve devam-devamsızlık kriterlerine göre yapılacak. Eşitlik olursa sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Yaş kriterlerine ise yer verilmedi. Sınavsız öğrenci alan okullara geçişle ilgili usul ve esaslar kılavuzla belirlenecek.

- YETENEKLİ ÖĞRENCİNİN BİR ŞANSI DAHA VAR: Türkiye’de 82 güzel sanatlar, 74 spor lisesi var. Bunlar ortaokul başarı puanı ve yetenek sınavına göre öğrenci alıyor. Öğrencilerin bu okullara girmesinde LGS’nin bir etkisi yok. Öğrenciler istedikleri okullara başvurup, onların düzenlediği yetenek sınavlarına katılıyor. Yetenek sınavlarının yüzde 70’i, ortaokul başarı puanının yüzde 30’u alınarak yerleştirme puanı oluşturuluyor.