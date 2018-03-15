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    Matematik yarışmasında birinci oldular

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 16:17 | Son Güncelleme:

    3 Mart Dünya Matematik Günü’nde yapılan ‘Dünya Matematik Günü’ yarışmasında Türk öğrenciler birinci oldu.

    Dünya Matematik Günü’ yarışmasında Türk öğrenciler birinci oldu. Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencileri, bu eğitim yılında da uluslararası yarışmalarda büyük başarılara imza atıyor. Her yıl 3 Mart olarak belirlenen Dünya Matematik Günü’nde yapılan ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca öğrencinin online yarıştığı ‘Dünya Matematik Günü’ yarışmasında üstün başarı elde eden öğrenciler, kendi yaş kategorilerindeki öğrencilerle birlikte araştırma yaptılar ve dünya rekoru için zihinsel aritmetik sorularıyla rakiplerine karşı yarıştı.

    Bu yıl, yarışmaya 200 ülkeden 17 bin okul ve 4 milyon öğrenci katıldı. 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerimizden oluşan 20 kişilik bir grupla Kültür Koleji Fen Lisesi, dünya 11’incisi ve Türkiye birincisi oldu.

    Etiketler: 3 Mart Dünya Matematik Günü , Yarışma , Matematik , ÖĞRENCİ , Kültür Koleji Fen Lisesi , Kültür Koleji , Fen Lisesi , Eğitim
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