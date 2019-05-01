Matematik tutkunları Galatasaray Üniversitesi’nde buluşacak
Galatasaray Üniversitesi (GSÜ), 4-5 Mayıs tarihleri arasında 1’inci İstanbul Matematik Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Etkinlikte, çeşitli aktiviteler, film ve belgesel gösterimlerinin yanı sıra 2017 yılında vefat eden Fields madalyalı ilk kadın matematikçi olan İranlı Maryam Mirzakhani’yi anmak için ‘Remember Maryam Mirzakhani’ sergisi de yer alacak.
Galatasaray Üniversitesi, İstanbul’da ilk defa gerçekleştirilecek olan 1’inci İstanbul Matematik Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Festival, 4-5 Mayıs tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında Galatasaray Üniversitesi Ortaköy yerleşkesinde matematikseverleri bir araya getirecek. Bu etkinlikte, diğer matematik buluşmalarının aksine, bir festival alanında olduğu gibi açık bir alanda standlar kurulacak ve bu standlarda çeşitli matematik etkinlikleri düzenlenecek. Öğretim üyeleri, yüksek lisans, lisans ve lise öğrencilerinden oluşan gönüllü bir ekiple hayata geçirilen festival kapsamında, ilk gün 10.00-11.00 saatleri arasında, Aydın Doğan salonunda Cuernavaca Üniversitesi’nden Meksikalı matematikçi José Luis Cisneros-Molina, katılımcıları kucaklayan bir açılış konuşması yapacak. Her yaşa ve toplumun her kesimine açık ve ücretsiz olan bu festivalde katılımcılar, matematiğin somut yüzüne birebir dokunarak ve onu ellerine alıp inceleyerek deneyimleyebilecekler.
FİLM VE BELGESELLER DE OLACAK
Festivalde, matematiğin her gün farkında olmadan faydalanılan kullanım alanları ve matematikçilerin günümüzdeki uğraşlarına dair pek çok konu yer alacak. 14 farklı standda düzenlenecek aktiviteler ile, Hanoi Kuleleri’nden kriptolojiye, kombinatorik oyunlardan topolojiye, simetri teorisinden matematik sorularını anında çözen köpükten baloncuklara kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Standlardaki aktiviteler her katılımcının kolayca anlayabileceği bir problemle başlayacak ve katılımcılardan bu problemler hakkında fikir yürütmeleri, çeşitli yaklaşımlar önermeleri ve olası çözümlere dair tahminlerde bulunmaları beklenecek. Etkinlikte, tüm matematik süreçlerinde olduğu gibi hemen cevaplanması gereken sorular yerine, merak edilip incelenip kısmi bilgiler toplanarak ilerleyen süreçlere yer verilecek. Standlardaki aktivitelerin yanı sıra, festivalde iki sergi de açılacak. 2017 yılında vefat eden Fields madalyalı ilk kadın matematikçi olan İranlı Maryam Mirzakhani’yi anmak için geçen sene Brezilya’da yapılan Uluslararası Matematik Kongresi’nde de sergilenen ‘Remember Maryam Mirzakhani’ sergisi festival alanına giden yolda katılımcıları bekliyor olacak. Bununla birlikte, gündelik nesnelere karşılık gelen cebirsel denklemlerin yer aldığı IMAGINARY sergisi katılımcılarla buluşacak. Festival komitesi tarafından seçilen matematik içerikli film, video ve belgeseller de etkinlikler esnasında bir salonda gösteriliyor olacak. İsteyenler film gösterimlerine de katılabilecek.
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