Matematik sürprizleri

Yaklaşık 2.5 milyon adayın gireceği ve 15-16 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencilerin en çok zorlandığı testlerin başında matematik geliyor. Soru sayısı ve ağırlığıyla sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde belirleyici konumu, matematiği en önemli alanlardan biri haline getiriyor. Tıp gibi yüksek başarı gerektiren programlara yerleşebilmek için matematikte yüksek net yapabilmek şart. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) 40’ar matematik sorusu yer alıyor. Peki bu dersle ilgili sınavda hangi konulardan daha çok soru çıkıyor? Netleri arttırmak için nasıl bir strateji izlenmeli? Soru yazarı ve matematik öğretmeni İbrahim Turan Başay, başarı ipuçlarını anlattı.

TYT’DE SAYILAR VE PROBLEMLER AĞIRLIKTA

- Önceki yıllarda yapılan sınavlarda çıkmış sorular, sınav sisteminin değişmesinden dolayı önemini biraz kaybetti. Bu nedenle Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Giriş Sınavı ile YKS 2018 sorularını iyi inceleyin. TYT matematiğinde sayılar, problemler, işlem yeteneği soruları büyük bir yer tutuyor. Geometride ise günlük hayatta gördüğümüz herhangi bir nesne, soru olarak karşımıza çıkabilir. Kesme ve katlama sorularını da gözden kaçırmayın.

AYT’DE BİR SORUDA BİRÇOK KONU

- AYT temelde bilgi sınavı olmasına rağmen bu yıl sorular, sizden bilgiyi kullanarak yorum yapmanızı da bekleyebilir. Günlük hayat sorularından oluşabilir. Bu oturum adaylara zor gelebiliyor. Çünkü matematikte konular birbiriyle çok bağlantılı. Bir soru birçok farklı konudan bilginizi isteyebilir. AYT’de öne çıkan ortak konular; fonksiyon, polinom ve olasılık. Bunun yanı sıra 10, 11 ve 12’nci sınıfta işlenen konuları da mutlaka öğrenin. AYT geometrisinde ise, TYT ile neredeyse aynı ancak daha teknik sorular yer alıyor.

SÜRE NEDENİYLE STRES YAPMAYIN

- Soru öncesinde, çözen kişiye rehberlik etmek amacıyla bilgi paylaşılan ‘öncüllü sorular’a dikkat edin. Bunlar üç konuyu bilmenizi isteyebilir. Bu yüzden üst sıraları zorlamak isteyen öğrenciler için seçici olacak. Bir soruda size ‘f fonksiyonu türevli’ ve birebir denilmişse sizler buradan dünya kadar sonuç çıkarabilirsiniz. Bu sınavda LYS’de olduğu gibi adaylar süre sıkıntısı çekmeyecek. Bilgilerinizi çok dikkatli ve rahatça süzgeçten geçirebilirsiniz. Süre nedeniyle stres yapmayın.

BARAJI AŞMAK İÇİN GEREKEN NETLER





- TYT’de 150; AYT’de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz. Peki hangi testten kaç netle barajı aşmak mümkün? Eğitim uzmanı Salim Ünsal, barajı aşmak için TYT ile sözel, eşit ağırlık, sayısal ve dil puan türlerinde ders ders beş olasılığı paylaştı.

MATEMATİKÇİLERİN BİLE ZORLANDIĞI PROBLEMLER OLUR

Matematik kaygısı okulda olduğu gibi YKS’de de adayları zorlayabiliyor. Bu nedenle adaylar, matematik testine geldiğinde stres olarak daha düşük performans gösterebiliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nden Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, endişeli öğrencilere şunları öneriyor:

- EZBERLEMEYİN: Matematik öğrenirken her şeyi ezberlemek zorunda değilsiniz. Anlamaya gayret edin. Bunu yaptığınızda çok az şeyi ezberlemek gerektiğini göreceksiniz.

- KONULARI BİRİKTİRMEYİN: Düzenli olarak ve konuları biriktirmeden çalışın. Bu derste konular birbiri üzerine kurulu. Temel konuları anlamamışsanız, sonrakilerde zorluk çekmeniz kaçınılmaz. Temeli iyi anladığınızdan emin olun. Vaktiniz oldukça konulara önceden çalışmaya gayret edin. Bazı konuları yeterince alıştırma yapmadan anlamak mümkün değil. Nerelerde hata yaptığınıza dikkat edin.

- SORUN: Eksikliklerinizi öğretmeninize sormaktan çekinmeyin. Soru sormadan öğrenemezsiniz. Ders kitabını anlamakta zorlanıyorsanız, dilini beğendiğiniz başka bir kaynağı deneyin.

- KENDİNİZLE YARIŞIN, ARKADAŞINIZLA DEĞİL: Matematik sınav sonuçlarınızı başkalarıyla asla karşılaştırmayın. Kendi performansınızla ilgilenin. Bir sonraki sınavda arkadaşınızı geçmek yerine kendi performansınızı geliştirmeye odaklanın.

- ‘YAPAMAM’ DEMEYİN: ‘Matematiği yapamıyorum’ diye düşünüyorsanız, önce bunu zihninizden çıkarın. Kendiniz hakkında daha pozitif olun. Çalışınca birçok zorluğun üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. Korkmayın, matematikçilerin bile zorlandığı problemler olabilir. Bazı soruları yapamadığınız için kendinize haksızlık etmeyin. Fakat denemekten de vazgeçmeyin. Matematik problemlerini yapamasanız bile üzerinde düşünmek sizi geliştirecek.

- OKUYUN: Problemlerde öğrencilerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri, okuduğunu anlayamamaktan kaynaklanıyor. Tatillerde, boş vakitlerinizde kitap okuyun. Günlük tutun. Düşüncelerinizi yazıya dökün. Bu tip uğraşlar daha üretken olmanıza yardımcı olur. Okuduğunuz metinleri anlayabilme gücünüzü geliştirir. Tüm bunların matematikle ilgisi yokmuş gibi düşünebilirsiniz, oysa matematik kendini ifade etme biçimlerinden biri.

STRESSİZ SINAV İCAT EDİLMEDİ!

Sınavda stres yönetimi, performans için kritik önemde. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, ideal seviyedeki bir stresin performansı arttırdığını belirterek, “Stressiz sınav henüz icat edilmedi. Bu nedenle sorun sınav stresinde değil, seviyesinin yüksek olmasında. Çünkü aşırı stres başarısızlığa neden olabiliyor” diyor. Doç. Dr. Sökmez, adaylara şu önerilerde bulunuyor:

- Kafein ve uykusuzluk stresi tetikliyor, bunlara dikkat edin. Sadece sınavdan bir gün önce değil, en az 15 gün boyunca vakitli yatıp erken uyanmaya çalışın. Yalnız son gün erken yatıp erken kalkmayı beklerseniz, uyku tutmayacak ve bu da sınav stresinizi arttıracak.

- Stresinizi kabul edin. O sınavların doğal bir parçası. Unutmayın, kaçtığınız şey sizi kovalar.

- Düşünceleriniz, duygularınızın şiddetini etkiliyor. Sınava dair ‘Başarısız olacağım’ gibi olumsuz düşünceler kaygı ve stresi arttırır. Kendinize olumlu mesajlar verin. Eski olumsuz deneyimlerinizi ve başarısızlıklarınızı tekrar tekrar düşünüp motivasyonunuzu düşürmeyin.

- Arkadaşlarınızın kaygıyı size de bulaştırmasına fırsat vermeyin. Başlangıç noktanızı da dikkate alarak kendi gelişim sürecinizi değerlendirin. Yarışa sizden önde başlamış olanlara bakıp gücünüzü sabote etmeyin.

- Yorgun, yılgın ve tükenmiş hissettiğiniz anlarda kendinizi motive etmenin bir yolu olarak sınav sonrası ödülleri, ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi birkaç dakikalığına düşünün.

- Sınav günü kontrolünüz dışında başınıza kötü şeylerin geleceğini düşünüp felaket senaryoları kuracağınıza, bildiklerinize ve yapabileceklerinize odaklanın. Kendinize daha şefkatli ve anlayışlı davranın.