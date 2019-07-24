Matematik olimpiyatlarından madalyalarla döndüler
110 ülkeden 660 öğrencinin katıldığı 60'ncı Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın, gümüş ve iki bronz madalya kazanan milli takım kafilesinde yer alan dört öğrenci Türkiye’ye döndü.
İngiltere'de düzenlenen ‘60'ncı Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda Türkiye'yi temsil eden dört liseli, olimpiyattan altın, gümüş ve iki bronz madalya ile yurda döndü. Bath şehrinde 11-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenen matematik olimpiyatlarına Denizli Koleji'nden katılarak madalya kazanan milli takım öğrencileri İbrahim Suat Evren, Ozan Kaymak, Halil Alperen Gözatan ve Halil Özkan Denizli'ye geldi. Lise öğrencileri önce okula gelerek başarılarının sevincini öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı.
‘SINAV 2 GÜN SÜRDÜ’
Altın madalya kazanan İbrahim Suat Evren, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 23-25 Mart'ta Ankara'da düzenlenen Matematik Olimpiyatları Milli Takımı'na seçildikten sonra İngiltere'deki yarışmaya gittiklerini ve oradaki matematik olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil ettiklerini söyledi. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için yedi yıldır zorlu maratonlardan başarıyla geçtiklerini belirten Evren, şöyle konuştu:
"Yarışmaya uzun süredir hazırlanıyorum. Orada dokuz gün boyunca ter döktüm. Son iki günde sınava girdik. Toplamda altı soruyu iki gün içerisinde yapmamız gerekiyordu. Türkiye, olimpiyatlarda altın madalya alacak kadar prestijli bir ülke. Üniversitede finansal matematik ya da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum."
‘GELECEĞE YÖN VEREN BİR YARIŞMA’
Gümüş madalya kazanan Halil Alperen Gözatan da milli takım kamplarında yetiştirilen genç bilim insanları olarak Türkiye'yi uluslararası olimpiyatlarda başarıyla temsil etmekten dolayı gururlu olduğunu belirtti. Bu yarışmanın gelecekleri için bir şans olduğunu söyleyen Gözatan, "Bu yarışma direkt bilim adamı yetiştiriyor. Bizim gelişmemiz demek, Türkiye'nin gelişmesi demek. Bu lise öğrencileri yarışması olmasına rağmen daha çok geleceğe yön veren bir yarışma. Dünyadaki önemli yarışmalarda derece alanlar bu yarışmalardan çıkıyor" dedi.
Bronz madalya sahibi Ozan Kaymak ise yarışmaya hazırlanırken sabırlı olmak ve başarısızlıklar karşısında yılmamak gerektiğini söyledi. Bronz madalya alan diğer öğrenci Halil Özkan da prestijli yarışmadan alınlarının akıyla çıktıklarını anlatarak, üniversitelerin öğrenci kabul ederken bu olimpiyat derecelerini kıstas aldıklarını belirtti.
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