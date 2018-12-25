Matematik öğretmeni sorunu KDK tarafından çözüldü
KDK’nın girişimiyle, matematik öğretmeni olmayan öğrencilerin mağduriyeti giderildi.
Matematik öğretmeni olmayan öğrencilerin mağduriyeti, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) girişimiyle ortadan kaldırıldı. Artvin'in Ardanuç ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan iki matematik öğretmeni, tayinleri çıkınca okuldan ayrıldı. Boş geçmemesi için matematik derslerine, fen ve teknoloji öğretmeni ile bankacılık ve finans alanında eğitim görmüş ücretli öğretmen girmeye başladı.
Ders yılı ilerlediği halde matematik derslerine branş öğretmeninin girmemesi üzerine mağdur olan öğrencilerin velileri, KDK'ye, okullarına branş öğretmeninin atanması talebiyle başvurdu. KDK, kendisine gelen şikayet başvurusunu inceleyerek, ‘çocuğun üstün yararı ve eğitim hakkı’ söz konusu olduğundan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Artvin Valiliği ile öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için görüştü. KDK'nin girişimleri sonucu harekete geçen il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okulda bir matematik bir de ilköğretim matematik branşı öğretmeni görevlendirdi.
Ayrıca MEB, öğretmen ihtiyacının, 2019 Şubat ayı için planlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla değerlendirileceği belirtildi.
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