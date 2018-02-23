“Matematik korkusunun nedeni, oyunla anlatmamamız”

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi'nce düzenlenen, ‘Oyunların Hayatımıza Geri Dönüşü Mümkün mü?’ adlı panel, Beyazıt'ta Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Panelin açılışına katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, panelde konuşulan oyun konusunun başka bir kavram olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Oyun, insan gelişiminde çok önemli bir araç. Bizim ve çocukların yetişme tarzı da oyunlar üzerinde kurulu. Eğitim de zaten çoğunlukla oyun halinde verilirse iyi bir eğitim oluyor. Maalesef bugün eğitimde yaşadığımız sıkıntılardan biri de derslerimizi oyunlaştırarak mantığını çocuğa göre öğretemiyoruz. En basit anlatım, en zor anlatımdır. Basit anlatımı oluşturabilmek büyük bir akademik beceri gerektiriyor. Bugün matematik ya da fen bilimleriyle ilgili varsa gençler üzerinde bir korku ve bir fobi, bu onu oyunlaştıramadığımız ve oyunla anlatamadığımız için."

Geleneksel ve eski oyunlar tabiri konusuna değinen Şahin, "Geleneksel ve eski oyun tabirini kullanmak istemiyorum ama üstünü örttüğümüz bu oyunların, üstündeki perdeyi açmamız lazım. Hemen televizyonun birinde 5 numaralı kumandadan bizim küçük torun kumandaya basıyor, çizgi film izlemeye başlıyor. Eğer çocuk sizinle birlikte oynayabiliyorsa, hem sizinle arkadaş oluyor. hem de sizin vermek istediğiniz sevgiyi çok daha rahatlıkla alıyor. Hem de çocuğun yalnızlığını gidermiş oluyorsunuz" dedi.

Konuşmanın ardından ‘Oyunların Hayatımıza Geri Dönüşü Mümkün mü?’ adlı panelde, Oyun Sözü adlı kısa bir belgesel gösterildi. Panel, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın oturum başkanlığında gerçekleşti.

Yılmaz, çok ilginç bir konu konuşmak için burada olduklarını dile getirerek, aslında çocukluğunu yaşamak için burada bulunduğunu söyledi. Herkesin çocukça bir masumiyete büyük ihtiyacı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnsanın kendisine verileni nasıl, nerede kullandığı önemli. Oyunların hayatımızdan çekilmesinin neye mal olduğunu anneler, babalar, dedeler ve nineler olarak biz yaşlılar, çok iyi görüyor ve hissediyoruz. Aslında oyunlar hayattan çekiliyor mu? Yoksa oyunlar hayatta yer mi değiştiriyor? Çocuklarımızın hayatında yer alan oyunları kimler nasıl üretiyor? Bu değişim neye mal oluyor ve neye mal olacak? Ben de bir babayım 2 oğlum var. Gençler ve çocuklar için de bu oyunları konuşup ve üretmemiz lazım"

Panele konuşmacı olarak, Minika Çocuk-Minika Go Dergileri Yayın Danışmanı Erol Erdoğan, Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Gülçin Karadeniz, Uzman Klinik Psikolog Rukiye Karaköse ve Beykent Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül Öymen Gür katıldı.