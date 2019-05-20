Matematik dersi seçmeli mi oluyor? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMatematik dersi seçmeli mi oluyor? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama
GeriEğitim Matematik dersi seçmeli mi oluyor? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
20.05.2019 - 18:28, Son Güncelleme:/

Matematik dersi seçmeli mi oluyor? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirterek, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa nedenlerini konuşmaya gerek yok." ifadesini kullandı. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da çok konuşulan 'matematik dersinin zorunlu olacağı' iddialarına açıklama geldi.

Matematik dersi seçmeli mi oluyor? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bakan Selçuk, Twitter hesabından İstanbul'da tanıtımını yaptığı, liselerde uygulanacak yeni eğitim modeline ilişkin paylaşımda bulundu.

Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını vurgulayan Selçuk, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa nedenlerini konuşmaya gerek yok." açıklamasını yaptı.


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN ORTAÖĞRETİM TASARIMINDAKİ DERSLERE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

'Matematik dersi zorunlu olacak' iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Açıkladığımız Ortaöğretim Tasarımımızda Matematik dersi 9. 10. ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir.

12. sınıfta ise Matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve Matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır. Aynı zamanda öğrencimiz hangi alandan ders seçerse seçsin matematik bilgisini kullanmak durumunda kalacaktır.Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanından da matemetikle ilgili entegre bir çok alan bulunmaktadır.12. sınıfta öğrencilerimize matematik, fen ve sosyal bilimlerde kendi alanlarında derinleşme imkânı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz.

Matematik dersi seçmeli mi oluyor Milli Eğitim Bakanı Selçuktan önemli açıklama

9. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR

DERS SAYISI: 8

9. Sınıfta tüm öğrencilerimiz, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik Uygulamaları, Doğa Bilimleri Deneyimi, Sosyal Bilimler Deneyimi olmak üzere 6 dersi zorunlu olarak alacak.
Seçmeli Ders Grubu 1 ve 2’den birer ders seçecek.

Matematik dersi seçmeli mi oluyor Milli Eğitim Bakanı Selçuktan önemli açıklama

10. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR

DERS SAYISI: 10

Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorundadır.
Ayrıca, geri kalan 3 dersin tamamını zorunlu tercih grubundan veya ilgiye bağlı seçmeli derslerden alabilir.

Matematik dersi seçmeli mi oluyor Milli Eğitim Bakanı Selçuktan önemli açıklama

11. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR

DERS SAYISI: 10

Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorundadır.
Ayrıca, geri kalan 3 dersin tamamını zorunlu tercih grubundan veya ilgiye bağlı seçmeli derslerden alabilir.

Matematik dersi seçmeli mi oluyor Milli Eğitim Bakanı Selçuktan önemli açıklama

12. SINIF İLE İLGİLİ DETAYLAR

DERS SAYISI: 7

Son Sınıf Öğrencilerimiz; Türk Dili ve Edebiyatı, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini zorunlu olarak alacak; ayrıca Disiplinler üstü Kariyer Dersleri olan Yabancı Dil Grubu, Matematik Ağırlıklı Dersler Grubu, Fen ve Teknoloji Ağırlıklı Derslik Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Ağırlıklı Dersler Grubu, Sanat ve Teknoloji Ağırlıklı Dersler Grubundan 4 ders seçecektir.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Matematik dersi seçmeli mi oluyor? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama

Çocuklar maker eğitimi aldı

Engelliler Haftası'nı kutladılar

Öğretmenlere 'Medeniyet Bilinci' semineri verilecek