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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
30.07.2019 - 15:06, Son Güncelleme:/

‘Matematik dahisi’nin hedefi bilime katkı sağlamak

Antalya'da öğretmenlerinin ilkokulda matematikteki yeteneğini keşfettiği Hakan Karakuş, aralarında olimpiyatların da bulunduğu yarışmalarda 30 madalya kazandı.

‘Matematik dahisi’nin hedefi bilime katkı sağlamak
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Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi’nden mezun olan 17 yaşındaki Hakan Karakuş, İngiltere'de 110 ülkeden 660 öğrencinin katıldığı ‘60'ncı Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda bronz madalya kazandı. Burada takım arkadaşlarıyla Türkiye'yi temsil eden Karakuş, daha önce farklı ülkelerde düzenlenen olimpiyatlarda da dereceler elde etti.

Şu ana kadar altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazanan ve yeteneği, Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından tespit edilen Karakuş, ilkokulda matematiği sevdiğini, öğretmeninin her zaman kendisine bir üst sınıfın matematik kitaplarını verdiğini söyledi. Olimpiyatlarla ilk kez ortaokulda tanıştığını belirten Karakuş, katıldığı birçok olimpiyatta dereceleri bulunduğunu söyledi.

‘MATEMATİK DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETİYOR’
Çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadığını anlatan Karakuş, şöyle konuştu:
"Matematik insana düşünmeyi öğretiyor. Bilgisayar mühendisliği, çift dal olarak da matematik okumak istiyorum. Hedeflerime ulaşmak için çaba gösteriyorum. Matematik sadece rakamlardan ibaret değil. Matematik günlük hayatımı kolaylaştırıyor. Bazı problemlerin üzerinde daha iyi düşünmemi sağlıyor. Hedefim, Türkiye'yi bilim alanında daha ileriye taşımak."

‘ÇOCUKLARIMIZI DOĞRU YÖNLENDİRMEK ZORUNDAYIZ’
BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz de merkez olarak hedeflerinin, Türkiye'nin yetenekli öğrencilerini keşfedip, yetenekleri doğrultusunda eğitip, ülkeye katma değer sağlamak olduğunu söyledi. Hakan'ın nadir yeteneklerden olduğunu belirten Aydeniz, "Hakan matematik noktasında 'dahi' diyebileceğimiz bir öğrencimiz. Hatta öğretmenleri, 'Hakan'dan çok şey öğreniyoruz' diyor. Gelecekte büyük başarılara imza atacağını düşünüyoruz. Çocuklarımız bizim milli servetimiz, sahip çıkmak, yetiştirmek ve doğru yönlendirmek zorundayız" dedi.

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