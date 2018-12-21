Master için Fransa’yı tercih eden öğrenciye oturma izni
Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, "Son 14 senede Erasmus değişim programıyla Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısı 6 bin 100; Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bini aştı. 2019'da yürürlüğe girecek yeni eğitim reformu sayesinde, master eğitimini Fransa'da yapan ve Fransa'ya yerleşmek isteyen öğrenci, oturma iznine hak kazanacak" dedi.
Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, son 14 senede Erasmus değişim programıyla Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısının 6 bin 100, Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısının ise 7 bini aştığını belirtti. Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde Fransız Sarayı'nda yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla üçüncü ‘Erasmus İstanbul’ etkinliği düzenlendi. Buchwalter, göreve geldiği 2016'da ve 2017'de öğrenci değişim programı Erasmus vesilesiyle İstanbul'a gelen Fransız öğrencilerle Fransa'da eğitim alan Türk öğrencileri bir araya getirmişti.
Buchwalter, Türk öğrencilerin üniversite eğitiminde Fransa'ya tercih etmesi için üç nedeni şöyle sıraladı:
- Fransa'nın yaşam kalitesi ve kültürel ortamı,
- Üniversite eğitim ücretlerinin yurtdışındaki diğer üniversitelere kıyasla uygun olması,
- Kendi vatandaşıyla yabancı öğrencilere tanınan sosyal hakların aynı olması
Beş kıtada 300 milyondan fazla kişinin konuştuğu Fransızca'nın diplomasi ve hukuk dili olduğunu söyleyen, Buchwalter "2019'da yürürlüğe girecek yeni eğitim reformu sayesinde, master eğitimini Fransa'da yapan ve Fransa'ya yerleşmek isteyen öğrenci, oturma iznine hak kazanacak" dedi.
Türkiye'de 8 bin öğrencinin Fransızca eğitim veren okullarda okuduğunu belirten Buchwalter, "Son 14 senede, Erasmus değişim programıyla Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısı 6 bin 100, Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı ise toplamda 7 bini aştı. 2017-2018 öğretim yılında da yine birçok Fransız öğrenci, eğitim için Türkiye'yi tercih etti" diye konuştu.
Etkinlikte, Fransız ve Türk öğrenciler deneyimlerini paylaştı.
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