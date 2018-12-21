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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
21.12.2018 - 10:58, Son Güncelleme:/

Master için Fransa’yı tercih eden öğrenciye oturma izni

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, "Son 14 senede Erasmus değişim programıyla Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısı 6 bin 100; Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bini aştı. 2019'da yürürlüğe girecek yeni eğitim reformu sayesinde, master eğitimini Fransa'da yapan ve Fransa'ya yerleşmek isteyen öğrenci, oturma iznine hak kazanacak" dedi.

Master için Fransa’yı tercih eden öğrenciye oturma izni
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Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, son 14 senede Erasmus değişim programıyla Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısının 6 bin 100, Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısının ise 7 bini aştığını belirtti. Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde Fransız Sarayı'nda yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla üçüncü ‘Erasmus İstanbul’ etkinliği düzenlendi. Buchwalter, göreve geldiği 2016'da ve 2017'de öğrenci değişim programı Erasmus vesilesiyle İstanbul'a gelen Fransız öğrencilerle Fransa'da eğitim alan Türk öğrencileri bir araya getirmişti.

Master için Fransa’yı tercih eden öğrenciye oturma izni

Buchwalter, Türk öğrencilerin üniversite eğitiminde Fransa'ya tercih etmesi için üç nedeni şöyle sıraladı:
- Fransa'nın yaşam kalitesi ve kültürel ortamı,
- Üniversite eğitim ücretlerinin yurtdışındaki diğer üniversitelere kıyasla uygun olması,
- Kendi vatandaşıyla yabancı öğrencilere tanınan sosyal hakların aynı olması

Beş kıtada 300 milyondan fazla kişinin konuştuğu Fransızca'nın diplomasi ve hukuk dili olduğunu söyleyen, Buchwalter "2019'da yürürlüğe girecek yeni eğitim reformu sayesinde, master eğitimini Fransa'da yapan ve Fransa'ya yerleşmek isteyen öğrenci, oturma iznine hak kazanacak" dedi.

Türkiye'de 8 bin öğrencinin Fransızca eğitim veren okullarda okuduğunu belirten Buchwalter, "Son 14 senede, Erasmus değişim programıyla Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısı 6 bin 100, Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı ise toplamda 7 bini aştı. 2017-2018 öğretim yılında da yine birçok Fransız öğrenci, eğitim için Türkiye'yi tercih etti" diye konuştu.

Etkinlikte, Fransız ve Türk öğrenciler deneyimlerini paylaştı.

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