Masallarla iç dünyamıza yolculuk
İçindeki çocuğu unutanlar, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Şifacının Masalları’ etkinliğiyle eğlenceli bir yolculuğa çıktı.
Masal Atölyesi ile içindeki çocuğu unutanları masal dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkaran Mektebim Okulları Drama Bölümü, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde ‘Şifacının Masalları’ etkinliğini düzenledi.
7’den 70’e herkese hitap eden, hayal gücünün sınırsızlığının tadına varmak, masalların büyüleyen gücünü deneyimlemek ve bir masalı ezberlemeden doğaçlama olarak anlatabilmenin yollarını öğreterek kültürümüzün en eski geleneklerinden birisi olan hikâye anlatma sanatını yaşatmak için atölye etkinliği düzenleyen Mektebim, çalışmayı eğitim müfredatına da dâhil etti.
Proje hakkında bilgi veren ve masal anlatıcısı olarak etkinlikte yer alan Mektebim Drama Bölüm Başkanı Burcu Kavaklıpınar, şunları söyledi:
“Hikâye anlatıcılığı insanlığın en eski eğitim yöntemlerinden biri. Bütün kültürlerde insanlar; kültürel değerleri, gelenekleri, tarihi, insan ilişkilerini gelecek nesillere hikâyelerle aktarıyorlardı. İnsan beyni imgelerle düşünür ve tasarlar. İmgeler bize hikâyelerin dünyasını aralar. Bu dünyada imgeler, insan ruhunun biricik dili olan sembollere dönüşür. Sembolik anlatımlar bilinç dışıyla bağ kurarak dönüşüm süreçlerini başlatabilecek güce sahiptir. Bu özelliğinden dolayı sözlü gelenek ürünlerinin dudaktan kalbe aktarımı, öğrenmenin en güzel yollarından birisi. Ayrıca hikâyeler, bilgiyi beynimizde depolama yöntemimiz. İyi anlatılmış bir hikâye çocukların beynindeki duyu ve duygu merkezlerini uyarır. Prof. Dr. Gerald Hüther’in de dediği gibi gerçek öğrenme ancak beyindeki bu bölgeler uyarıldığında gerçekleşir. Salt bilimsel verilerle aktarılan bilgiler duyu ve duygu merkezlerini harekete geçiremez. Bu merkezleri uyarabilmenin en güzel araçlarından birisi masallar ve hikâyelerdir. Hikâyelerin yardımıyla yeniden düzenlenen bir sınıf ortamında öğrenme çok keyifli ve kolay bir hale gelir. Öğrenilen bilgiler rahatlıkla hafızada yer edinebilir. Bizler de bu amaçla gerçekle hikâyenin buluşmasına tanıklık etmek ve müfredatımıza eklediğimiz bu atölye çalışmasını aktarabilmek için Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde bu etkinliği düzenledik. Müzik eşliğinde Limon Kız ve Gerçek ile Hikâyenin Sırrı masallarını anlattığımız etkinliğimizde hikâyelerle, iç dünyamızın kilidini açan, başa çıkılmaz gibi görünen düğümleri çözen anahtarları bulmayı amaçladık.”
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