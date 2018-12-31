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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
31.12.2018 - 16:41, Son Güncelleme:/

Masallarla iç dünyamıza yolculuk

İçindeki çocuğu unutanlar, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Şifacının Masalları’ etkinliğiyle eğlenceli bir yolculuğa çıktı.

Masallarla iç dünyamıza yolculuk
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Masal Atölyesi ile içindeki çocuğu unutanları masal dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkaran Mektebim Okulları Drama Bölümü, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde ‘Şifacının Masalları’ etkinliğini düzenledi.

7’den 70’e herkese hitap eden, hayal gücünün sınırsızlığının tadına varmak, masalların büyüleyen gücünü deneyimlemek ve bir masalı ezberlemeden doğaçlama olarak anlatabilmenin yollarını öğreterek kültürümüzün en eski geleneklerinden birisi olan hikâye anlatma sanatını yaşatmak için atölye etkinliği düzenleyen Mektebim, çalışmayı eğitim müfredatına da dâhil etti.

Proje hakkında bilgi veren ve masal anlatıcısı olarak etkinlikte yer alan Mektebim Drama Bölüm Başkanı Burcu Kavaklıpınar, şunları söyledi:
“Hikâye anlatıcılığı insanlığın en eski eğitim yöntemlerinden biri. Bütün kültürlerde insanlar; kültürel değerleri, gelenekleri, tarihi, insan ilişkilerini gelecek nesillere hikâyelerle aktarıyorlardı. İnsan beyni imgelerle düşünür ve tasarlar. İmgeler bize hikâyelerin dünyasını aralar. Bu dünyada imgeler, insan ruhunun biricik dili olan sembollere dönüşür. Sembolik anlatımlar bilinç dışıyla bağ kurarak dönüşüm süreçlerini başlatabilecek güce sahiptir. Bu özelliğinden dolayı sözlü gelenek ürünlerinin dudaktan kalbe aktarımı, öğrenmenin en güzel yollarından birisi. Ayrıca hikâyeler, bilgiyi beynimizde depolama yöntemimiz. İyi anlatılmış bir hikâye çocukların beynindeki duyu ve duygu merkezlerini uyarır. Prof. Dr. Gerald Hüther’in de dediği gibi gerçek öğrenme ancak beyindeki bu bölgeler uyarıldığında gerçekleşir. Salt bilimsel verilerle aktarılan bilgiler duyu ve duygu merkezlerini harekete geçiremez. Bu merkezleri uyarabilmenin en güzel araçlarından birisi masallar ve hikâyelerdir. Hikâyelerin yardımıyla yeniden düzenlenen bir sınıf ortamında öğrenme çok keyifli ve kolay bir hale gelir. Öğrenilen bilgiler rahatlıkla hafızada yer edinebilir. Bizler de bu amaçla gerçekle hikâyenin buluşmasına tanıklık etmek ve müfredatımıza eklediğimiz bu atölye çalışmasını aktarabilmek için Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde bu etkinliği düzenledik. Müzik eşliğinde Limon Kız ve Gerçek ile Hikâyenin Sırrı masallarını anlattığımız etkinliğimizde hikâyelerle, iç dünyamızın kilidini açan, başa çıkılmaz gibi görünen düğümleri çözen anahtarları bulmayı amaçladık.”

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