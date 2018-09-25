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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
DHA
25.09.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

‘Masal kitabının içinde’ ders işliyorlar

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‘Masal kitabının içinde’ ders işliyorlar

İzmir’in Konak ilçesindeki Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu’nun öğrencileri, klasik sınıftan farklı olarak masal kitabının sayfalarını andıran ortamda ders işliyor. Öğrencilere okulu sevdirmek, onları eğlendirmek için harekete geçen sınıf öğretmeni Pelin Ergül, duvar resimleri yapan Sibel Şentürk ile görüştü. Şentürk, 36 çocuğun eğitim gördüğü sınıfa ‘Ali ve Ayşe’nin masalı’ adlı duvar resmi yaptı. Dünyaları değişen öğrenciler, öğretmenlerine "Keşke burası bizim evimiz olsa" dedi.

Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencileri, bilinen sınıf ortamından uzak, masal kitabının içindeymiş gibi ders işliyor. Öğrencilerine okulu sevdirmeyi ve onları eğlendirmeyi amaçlayan sınıf öğretmeni Pelin Ergül, beş yıldır duvar resimleri yapan ressam Sibel Şentürk ile görüştü. 36 çocuğun eğitim gördüğü 2-D sınıfının duvarlarına resim yapan Şentürk, öğrencilerin görsel zekalarını geliştirmelerine katkıda bulundu. Duvar resimlerine ‘Ali ve Ayşe’nin masalı’ adını veren Şentürk, çocukların algılarının renkler sayesinde açıldığını söyledi.

‘KENDİLERİNİ MASALIN İÇİNDEYMİŞ GİBİ HİSSETTİLER’
Sınıf öğretmeni Pelin Ergül’ün önerisiyle sınıf duvarlarını renklendirdiğini anlatan Sibel Şentürk, "Fikrin sahibi Pelin öğretmen, sınıfını, çocukları daha mutlu etmek için masa örtüsü ve perdeleriyle farklılaştırmış. Sınıfı gördüğümde buraya renk katmaya karar verdim. Sınıfın ambiyansına bakarak bir resim yaptım. Çocukların algılarını açmak ve görsel zekalarına katkı sağlamak istedim. Resimdeki karakterleri Ali ve Ayşe olarak isimlendirdim. Ali flüt çalıyor ve flütünden çıkan kitaplar, Ayşe’ye doğru gidiyor. Ayşe de arkadaşlarına bu kitapları okuyor. Amacım çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması ve hayvanları sevmeyi öğrenmesiydi. Resimde kuşla kediyi bir araya getirdim. Sevgi, dayanışma ve paylaşma temalı bir resim oldu" dedi.

‘Masal kitabının içinde’ ders işliyorlar

Yaz tatilinin ardından sınıflarına giren öğrencilerin duvardaki resimleri görünce çok şaşırdığını söyleyen Şentürk, alkışlarla karşılandığını belirterek, "Sınıfı ilk gördüklerinde hepsi çok sevindi. Duvardaki kediyi, balığı sevmeye başladılar. Kendilerini bir masalın içindeymiş gibi hissettiler" diye konuştu.

Bundan sonra okulun bahçe duvarlarını boyayacağını belirten Şentürk, defter, kalem, kitap ve çocuklara hitap eden objelerle yeni resimler yapacağını söyledi. 

Okula gelince resimleri gördüğünde çok şaşırdığını anlatan öğrencilerden Melike Kızılaslan, sınıfını çok sevdiğini dile getirdi. Ali Taşkesen (7) ise derslerde sıkılmadığını belirtti.

‘Masal kitabının içinde’ ders işliyorlar

‘KEŞKE BURASI BİZİM EVİMİZ OLSA, DİYORLAR’
Zübeyde Hanım İlkokulu’nda dört yıldır çalışan sınıf öğretmeni Pelin Ergül, çocukların zamanlarının büyük bölümünü sınıfta geçirdiğini belirtti. Burayı daha eğlenceli ve keyifli hale getirmek istediğini söyleyen Ergül, şöyle devam etti:
"Çocukların aile ortamından sonra karşılaştıkları ilk yabancı yer, sınıflar oluyor. Bu nedenle sınıfın çocuklar için daha cazip hale gelmesi gerekiyor. Onlara sınıfı ve okulu sevdirmek için ne yapılabilir, diye düşündüm. Bir ders süresi 40 dakika. Onlar için uzun bir süre. İlk 15 dakika zihinleri çok açık oluyor daha sonra dikkatleri dağılıyor. Baktıkları duvarı, duvar olmaktan çıkarmak istedim. Buradaki öğrencilerin çoğu ekonomik sıkıntılar içerisinde büyüyor. Aileleri ekonomik kaygılar nedeniyle çocuklara fazla zaman ayıramıyor. Soğuk bir sınıf yerine onları sarıp sarmalayan sıcak bir ortamda ders işliyoruz. Derste anlattığım konularda da resimlerden örnekler veriyorum. Böylece zihinlerini daha yaratıcı hale getirdiğimizi düşünüyorum. Okula mutlu geliyorlar. Çocukların konuşurken ‘Keşke burası bizim evimiz olsa’ dediklerini duydum. Bu mutluluk benim için yeterli."

‘Masal kitabının içinde’ ders işliyorlar

TÜM SINIFLAR VE BAHÇE DUVARI BOYANACAK
Zübeyde Hanım İlkokulu’nda dört yıldır yönetici olan müdür Gürsel Gülmez de en önemli hedeflerinin, çocukların hayal gücünü canlandırmak olduğunu söyledi. Çocuklara yeni dünyaların kapılarını aralayacak etkinlikler yaptıklarını belirten Gülmez, şöyle konuştu:
"Çocuklar matematiğin, Türkçe’nin dışında bir hayat olduğunu anlasınlar. Bana bu teklif geldiğinde memnuniyetle karşıladım. Çünkü öğretmen arkadaşlarımın da önünü açmak istiyorum. Diğer sınıflarda ve bahçede de bu çalışmayı sürdürmeyi düşünüyoruz; çünkü çocukların hayal gücü olmalı. Mahallemiz sosyoekonomik yönden dezavantajlı bir bölge. Çocuklar şehir merkezindeki imkanlara ulaşma konusunda sıkıntı yaşayabilir. Bu çalışmayla çocukların hayal gücü, resim yeteneği ve tasarım yönlerinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz."

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