Marmara mezunları 20 Ekim'de koşacak
Marmara Üniversitesi mezunları ikinci kez İstanbul’da 9 kilometrelik ‘Marmarun’ koşusu için bir araya geliyor. 20 Ekim’de düzenlenecek yaklaşık 800 mezunun katılacağı yarış, dışardan katılıma da açık. Kayıtlarsa çarşamba sona eriyor.
Üniversiteler son yıllarda spor odaklı çeşitli mezun etkinlikleri düzenliyor. Son olarak Marmara Üniversitesi mezunu 800 kişi İstanbul Anadolu Hisarı’nda ‘Marmarun’ koşusunda için ter dökecek. 200 bin üzerinde mezuna sahip Marmara Üniversitesi’nin Mezunlar Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Yılmaz, böyle etkinliklerin ailelere rahatlama ve eski arkadaşlara bir araya gelme şansı verdiğini belirterek, “Marmara mezunlarının sayısı 200 binin üzerinde. İstanbul Anadolu Hisarı’nda düzenlenecek 9 kilometrelik ‘Marmarun’ koşusunda ağırlıklı olarak mezunlar yarışacak, ailelerse açık havada eğlenme imkanı bulacak. Mezunlarımızın böyle etkinliklerle bir araya gelmesi bizim için çok önemli. Koşuya katılım herkese açık, kayıtlarsa çarşamba sona eriyor” diye konuşuyor.
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