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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 30.11.2019 - 16:32, Son Güncelleme:/

Mardinli öğrenciler ‘1010 Kaşif’ arasına katıldı

‘1010 Kaşif Projesi’ kapsamında Mardin'deki öğrencilere kodlama eğitimi verildi. Çocuklar yazdıkları kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor.

Mardinli öğrenciler ‘1010 Kaşif’ arasına katıldı
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Türkiye'de ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk'ün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle başlattığı ‘1010 Kaşif Projesi’ kapsamında Mardin’de öğrencilere eğitim verildi. Geçen yıl başlayan ve devam eden proje çerçevesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında Mardin Artuklu Gülser Mahmut Tatlıdede Ortaokulu ve Noter Cevdet Altun Ortaokulu'nda kodlama eğitimleri sürdürülecek. Kuveyt Türk tarafından eğitimin sonunda okullara hediye edilen 1010 Kaşif Kodlama Kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor. Öğretmenlerin desteğiyle eğitim alan öğrencilerin akranlarına öğrendiklerini aktarmasıyla tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor.

Kuveyt Türk Dijital Dönüşüm Grup Müdürü Dr. Okan Acar, proje kapsamında 1010 gence ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. 2018’de başladıkları projeye 2020 yılında da devam edeceklerini anlatan Acar, Kuveyt Türk olarak 26 şehirde 48 okulda proje kapsamında eğitim verdiklerini belirtti. Projenin teknoloji bağımlılığı denilen ve çağın en büyük sorunlarından biri olan problemi yine teknolojiyle çözmeye çalıştıklarını anlatan Acar, şöyle konuştu:
"Çocuklarımızı teknolojik ekipmanlarla tanıştırarak onların teknolojiyle olan yakınlıklarını arttırmaya çalışıyoruz. Çocukların teknolojiyi daha doğru yerlerde kullanmalarını amaçlıyoruz. Bu anlamda özellikle yerli üretim olan bu robotik setlerimizi şu ana kadar 48 okula ulaştırdık. Kuveyt Türk olarak kaynaklarımızı özellikle bu alana yatırıp ülkemizin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz."

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