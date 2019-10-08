Mardin'in sınır köyüne 9 derslikli okul
Mardin'in Artuklu ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Sakalar köyünde yapımı tamamlanan dokuz derslikli okul törenle açıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Sakalar köyünde hayırseverler tarafından yaptırılan Emine-Behçet Keleşoğlu İlk ve Ortaokulu hizmete açıldı. İş insanı Hasan Keleşoğlu ve Kenan Kösen tarafından Mardin'e kazandırılan dokuz derslikli okulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eğitimin önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, devletimizin desteklerinin yanında hayırseverlerimizin de çok büyük destekleri var. Devlet millet işbirliğiyle Türkiye'de önemli yatırımlar yapılıyor. Mardin, genç nüfusu fazla olan bir şehir. Nüfusumuzun yüzde 60'ı, 29 yaş ve altında. Yaş ortalamamız 22'lerde. O nedenle eğitim kurumlarına çok fazla ihtiyacımız var. Bu kapsamda önemli yatırımlar yapılıyor.
EN EĞİTİMLİ İLLERDEN BİRİ HALİNE GELECEK
Mardin'de yapımı devam eden 100'ün üzerinde okul var. Bu okulların en kısa sürede tamamlanarak eğitim öğretime açılmasını hedefledik. Ayrıca yeni yatırımlar da hayata geçirilecek. Kentimizde okul yaptıran hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Eğitim yatırımlarımız önemli. Bu evlatlarımızı terörden ve diğer kötülüklerden korumak hepimizin görevi. Bu nedenle her şeyi bir kenara bırakıp zamanımızı eğitim hizmetlerine ayıracağız. Mardin bölgedeki en eğitimli illerden biri haline gelecek.”
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ise “Mardin şu anda Türkiye'nin okul ihtiyacı olan sekiz ilinden biri. Yoğun şekilde kırsaldan şehir merkezine göç var. Açılışını yaptığımız bu okulumuzda 340 öğrencimiz güzel bir ortamda eğitim öğretim görecek” dedi.
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