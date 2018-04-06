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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
06.04.2018 - 17:13, Son Güncelleme:

Mardin'de 481 okula ‘beyaz bayrak’

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Mardin'de 481 okula ‘beyaz bayrak’

Mardin'de 481 okula ‘beyaz bayrak’ sertifikası verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle uygulanan, ‘Beyaz Bayrak’ ve ‘Beslenme Dostu Okul’ projeleri çerçevesinde Mardin'de 481 okul ‘beyaz bayrak’ sertifikası almaya hak kazandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eğitim ve sağlıkta sürdürülebilir bir kalkınmayı başarmak için çalıştıklarını söyledi.

Daha yeşil ve temiz bir Mardin için projeler hayata geçirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Yaman, Mardin'in eğitim seviyesinin yükseltilmesini amaçladıkları anlattı.

Görevlendirme yapılan belediyelerde hizmetlerin de bu şekilde organize edildiğini söyleyen Yaman, şöyle konuştu:
"Bu şehrin büyükşehir ve yerel yönetimler bütçesinin oraya buraya çarçur edilmesine karşıyız. Bu şehrin öğrencilerine, gençlerine, engellilerine, kadınlarına bu harcamayı yapacağız. Hep bu gayrette olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu yapılan hizmetlerin sürdürebilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Sadece okulları temiz tutmuyor, şık hale de getiriyoruz. Hem büyükşehir hem ilçe belediyelerinde hizmetlerimizin büyük çoğunluğu eğitim için organize ediliyor."

"BÜTÇENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ EĞİTİME AYRILIYOR"
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Türkiye'de 63 bin 153 okulda 1 milyon öğretmenle 18 milyon öğrenciye eğitim hizmet verildiğini anlattı.

Türkiye'de hemen hemen her evden bir çocuğun kendilerine emanet edildiğini söyleyen Gülay, okulların yapım ve onarımı için devletin kaynak aktardığını belirtti.

"Hükümet olarak bütçenin büyük bölümü eğitime ayırıyor. Önemli olan sağlıklı bir nesil yetiştirmek" diyen Gülay, sağlıklı bir nesil yetiştirmede Beyaz Bayrak Projesi'nin önemine değindi.

Gülay, bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı ile daha önce yapılan protokolü  5 yıllığına tekrar yenilediklerini söyledi.

"TÜRKİYE'DE 21 BİN 187 OKULDA BEYAZ BAYRAK VAR"
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz Ateş, sağlığın korunmasında kişinin yaşadığı çevre, ikamet ettiği ev, eğitim gördüğü okul, içtiği su, yediği besinler ve soluduğu havanın önem taşıdığını anlattı.

Ateş, sağlıklı bireyler ve toplum için Sağlık Bakanlığının yanı sıra bütün sektörlerin önemli bir rolü bulunduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:
"Bu kapsamında MEB ile 2005 yılında Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü'nü imzaladık. Bugün itibarıyla yaklaşık 59 bin okulumuzdan 21 bin 187'si beyaz bayrak unvanı aldı. Mardin'de ise bu yıl oran yüzde 45'i bulmuş durumda. Bu projeyi bütün okullarda uygulamamız ve başarmamız gerekiyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve İl Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz'un da birer konuşma yaptığı törende, beyaz bayrak almayı hak eden okulların idarecilerine sertifika verildi.

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