Malatya LGS 2019 lise taban puanları ve yüzdelik dilimler bilgileri
LGS sonuçlarının açıklanması ardından Malatya nitelikli okullar ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Lise eğitimini Malatya’da devam ettirecek olan öğrenciler, internet üzerinden inceleme yapıyor. İşte, Malatya'da sınavla öğrenci alan liselere ilişkin tüm bilgiler...
LGS 2019 tercihinde bulunacak olan öğrenciler Malatya yüzdelik dilimleri ve taban puanlarını inceliyor. MEB tarafından, 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları paylaşıldı. Malatya'da ikamet eden öğrenciler bölgedeki liselere ait yüzdelik dilimlerini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
AŞAĞIDAKİ YÜZDELİK DİLİM TABLOSUNU PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÜZDELİK DİLİM NE ANLAMA GELİR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.
Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.
Yüzdelik dilim, her yıl değişiklik gösteren taban puanlara nazaran daha çok kullanılan bir değerlendirme kriteridir.
Ancak, okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
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