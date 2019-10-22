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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 22.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:/

Mahalleliden 15 üniversiteliye burs

İzmit’te, Yahya Kaptan Mahallesi’nin sakinleri, topladıkları paralarla üniversitede öğrenim gören 15 kız öğrenciye burs veriyor.

Mahalleliden 15 üniversiteliye burs
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İzmit’e bağlı Yahya Kaptan Mahallesi’nde yaşayanlar, emekli öğretmen olan muhtarları Ahmet Mirzaoğlu öncülüğünde, ‘Damlaya damlaya burs olur’ adlı projeyi başlattı. Bu kapsamda, aralarında para toplayan mahalle sakinleri, Kocaeli Üniversitesi’ndeki çeşitli bölümlerde okuyan 15 kız öğrenciye 250 TL’lik burs veriyor.

‘300 GÖNÜLLÜ VAR’
Geçen yıl beş öğrenciye burs imkânı sağlayarak, başladıkları bu projede şu an 15 kız öğrenciye burs verdiklerini söyleyen Mirzaoğlu, hedeflerinin, beş yıllık muhtarlık süresinin sonunda 100 kız öğrenciye burs vermek olduğunu belirtti. Projeyle daha fazla kız öğrenciye ulaşacaklarına inandığını belirten muhtar Ahmet Mirzaoğlu, şöyle devam etti:
"Bir proje başlattık ve her ay beş lira verecek 100 gönüllü aramaya başladık. 100 gönüllüyle başladığımız bu yolda bir yıl içinde 300 gönüllüye ulaştık. Onlardan almış olduğumuz destekle geçen sene 11 kız öğrenciye 250 lira burs verdik. Bu yıl, bu projeyi 15 öğrenciye çıkardık. Beş yıllık muhtarlık süremizin sonunda hedefimiz 100 kız öğrenciye ulaşmak. Kız öğrencilerimize sahip çıkmak adına uğraşıyoruz. Projemiz gayet güzel gidiyor. Bütün evrakımız her an incelenmeye hazır bekliyor. İlk olarak 100 kişiyle başlamıştık bu yola sonra sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Kapılara ilanlar astık ve öğretim yılının sonuna kadar 300 gönüllümüz var. Bu 300 gönüllüyle bu işi götürüyoruz. Öğrenciler hakkında mahalle sakinlerinin kafasında soru işareti kalmaması için burs verilecekler, fakülteler tarafından belirleniyor, biz seçmiyoruz. Öğrencilerimizi fakülte dekanlarıyla bizzat görüşerek belirlemelerini istiyoruz. Onlar da burs komisyonlarında belirledikleri öğrenciyi bize gönderiyor. Bu sayede kız öğrencilerimize burs imkânı sağlıyoruz."

‘KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK ÖNEMLİ’
Başlatılan projenin parçası olduğu için mutlu olduğunu belirten mahalle sakini Remzi Özkan ise "Muhtarımız bize güzel bir yol açtı ve bizler de bu yolda sonuna kadar muhtarımızla birlikte mahalle sakinleri olarak mahallede yaşayan yurttaşlarımızı seferber ederek yardımcı oluyoruz. Bu projeyi çok daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz ve bu desteği her zaman vermeye çalışacağız. Onlar, bu ülkenin geleceği ve özellikle kız çocukları ile kadınlara yapılan haksızlıkları ve ahlaksızlıkları gördükten sonra kız çocuklarımızın eğitiminin ne kadar değerli olduğu anlaşıldı. Onlara destek vermenin de ne kadar anlamlı ve kutsal olduğunu biliyoruz" dedi.

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