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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.08.2019 - 13:31, Son Güncelleme:/

Maaile üniversiteli

Kayıtların başladığı Trakya Üniversitesinde, Makine Mühendisliği Bölümünü kazanan Kayra Çağ Canarslan'ın babası aynı üniversitede doktora öğrencisi, annesi ise Almanca Öğretmenliği Bölümünde eğitim görüyor. Mühendislik bölümüne kayıt yaptıran Kayra Çağ Canarslan, “Ailemle aynı üniversitede öğrenci olmak çok güzel bir duygu" dedi.

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Trakya Üniversitesi (TÜ) Makine Mühendisliği bölümünü kazanan Kayra Çağ Canarslan (19) aynı üniversitede eğitim gören anne ve babasıyla okul arkadaşı oldu. TÜ'de 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı. Balkan Kongre Merkezi'ne evraklarıyla gelen öğrenciler, yetkililerin yardımıyla kayıtlarını yaptırdı.Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerden Kayra Çağ Canarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasının da bulunduğu okulu kazanmaktan mutlu olduğunu söyledi. Hayalini kurduğu bölüme yerleştiğini belirten Canarslan, "Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliğini ilk ve tek tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi babamın uzun yıllardır Trakya Üniversite bünyesinde görev yapıyor olması ve doktora öğrencisi olmasıdır. Ayrıca annem de Almanca Öğretmenliği Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi. Bu bölümü ailemin yanında daha iyi icra edeceğimi düşünüyorum. Ailemle aynı üniversitede öğrenci olmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

AİLE BOYU ÜNİVERSİTELİ

Aile fertlerinin de öğrenci olmasının çalışma şevkini artıracağını dile getiren Canarslan, "Anne ve babamla farklı bölümlerde okuduğumuz için çok not alışverişi olmayacaktır ama birbirimize her zaman destek olacağımızı düşünüyorum" dedi. Baba Harun Canarslan da 1997'den bu yana üniversitede Engelli Çocuklar Merkezinde çalıştığını anlattı. Aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora öğrencisi olduğunu belirten Canarslan, oğlu ve eşiyle aynı üniversitede eğitim görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti. Anne Tülay Canarslan ise oğlu ve eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Aile boyu üniversiteliyiz, eğitimin içinde yer almak bize mutluluk veriyor. Oğluma da üniversite hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu. TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Canarslan ailesini tebrik etti. Bilimin, öğrenmenin, eğitimin yaşının olmadığına dikkati çeken Tabakoğlu, 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtlarının bir hafta devam edeceğini sözlerine ekledi.     

 

 

 

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