LÖSEV’li çocuklar artık yetişkin
LÖSEV, son 10 yılda 10 milyon TL’yi lösemili çocukların eğitimi için kullandı. ‘Canım Kardeşim Ders Evi’ projesi kapsamında eğitim gören LÖSEV’li çocuklardan bazıları artık birer yetişkin.
Binlerce çocuğa sağlık ve eğitim desteği veren LÖSEV, çocuklara sağlık başta olmak üzere eğitimleri için de destek sunmaya başladı. 21 yıldır lösemi ve kanser hastası çocukların sağlıklı geleceği için çalışmalarını sürdüren vakıf, bu çabasının sonuçlarını alıyor. LÖSEV’li mezunlar; doktor, öğretmen, avukat, polis, gazeteci olarak iş hayatının içinde yerlerini almaya başladı. Uzun süren lösemi ve kanser tedavisi boyunca eğitimlerine zaman zaman ara veren çocuklar, LÖSEV ‘Canım Kardeşim Ders Evleri‘nde gönüllü eğitmenlerin destekleriyle geleceğe hazırlandı. Kazandıkları özgüvenle kimisi üniversitede, kimi meslek hayatına atıldı. Bu projedeki hedef, tüm çocukların yaşıtlarıyla aynı seviyede eğitim alması.
‘ÇARESİZLİĞİ VE UMUTSUZLUĞU YENDİK’
LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, vakfın kurulduğu günden bu yana eğitime önem verdiğini söyledi ve uzun süren kanser tedavisi boyunca çocukların zaman zaman yaşıtlarından ayrıldığını belirtti. Ünver şunları anlattı:
“20 yıl önce kanser olan bir çocuğa ölecek gözüyle bakılıyordu, çocukların eğitimi hiç akıllara gelmiyordu. Gelse bile lösemi hakkında farkındalığa sahip olmayan toplumumuzda maske takan çocuklar bazen arkadaşları bazen ebeveynler tarafından dışlanıyordu; okula gitmek istemiyorlardı. İlkokulu bile zor bitiriyordu çocuklar. Oysa biz hep ‘lösemi tedavi edilebilir’ yaklaşımıyla o zamanki imkânlarımız dâhilinde çocuklarımıza gönüllülerimizle vakfımızda ve hastane yataklarında eğitim veriyorduk. Hasta oldu diye ilkokulu bile bitiremeyen çocuklar artık meslek sahibi oldu, bu konuyu ciddiyetle ele aldık. Karşılığında da iyi eğitim almış ve ülkesine hizmet etmek için can atan pırıl pırıl gençler kazandık.”
10 YILDA 10 MİLYON TL BURS
LÖSEV, kurulduğu 1998’den bu yana Ankara başta olmak üzere sekiz ilde bulunan ofislerinde ‘Canım Kardeşim Ders Evi’ projesiyle binlerce çocuğa eğitim sağlandı. Haftalık, aylık ve yıllık burslarla çocukların eğitimine maddi katkılar sağlayan LÖSEV’in son 10 yılda eğitim için ayırdığı bütçe 10 milyon TL’nin üzerinde. Çocukların eğitimine ayrılan rakamın daha da arttırılması için çalışmalar devam ediyor.
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