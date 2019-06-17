Lösemili çocuklar yararına müzik ve dans gösterisi
Öğrenciler, müzik ve dans gösterisiyle elde ettikleri gelire okullarının da desteğini ekleyerek, Lösemili Çocuklar Vakfı'na 150 bin lira bağışladı.
Eyüboğlu Kurumları’nın öğrencileri, okullarının geleneksel müzik ve dans gecesinde önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirdiği 'Müzik ve Dans Gecesi', öğrenci, öğretmen, mezun ve sanatseverler bir araya geldi. Öğrenciler, 165 kişilik koro, 350 kişilik dans ekibi ve 45 kişilik orkestrayla performanslarını gerçekleştirdi. 500 öğrenci ise görsel sanatlar dersi kapsamında yaptıkları eserleri sergiledi. Bu sırada öğrenci, öğretmen, mezun ve velilerle okul çalışanlarının katkılarıyla 75 bin lira toplandı. Okul yönetimi de bu paraya 75 bin lira katkı sağladı. Elde edilen 150 bin lira, Lösemili Çocuklar Vakfı”na bağışlandı. Öğrenciler gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesinin gururunu yaşarken; geceye katılanlar da müzik ve dans gösterisiyle eğlendi.
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