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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
17.06.2019 - 15:39, Son Güncelleme:/

Lösemili çocuklar yararına müzik ve dans gösterisi

Öğrenciler, müzik ve dans gösterisiyle elde ettikleri gelire okullarının da desteğini ekleyerek, Lösemili Çocuklar Vakfı'na 150 bin lira bağışladı.

Lösemili çocuklar yararına müzik ve dans gösterisi
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Eyüboğlu Kurumları’nın öğrencileri, okullarının geleneksel müzik ve dans gecesinde önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirdiği 'Müzik ve Dans Gecesi', öğrenci, öğretmen, mezun ve sanatseverler bir araya geldi. Öğrenciler, 165 kişilik koro, 350 kişilik dans ekibi ve 45 kişilik orkestrayla performanslarını gerçekleştirdi. 500 öğrenci ise görsel sanatlar dersi kapsamında yaptıkları eserleri sergiledi. Bu sırada öğrenci, öğretmen, mezun ve velilerle okul çalışanlarının katkılarıyla 75 bin lira toplandı. Okul yönetimi de bu paraya 75 bin lira katkı sağladı. Elde edilen 150 bin lira, Lösemili Çocuklar Vakfı”na bağışlandı. Öğrenciler gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesinin gururunu yaşarken; geceye katılanlar da müzik ve dans gösterisiyle eğlendi.

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