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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
13.10.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

Lojistik sektörüne akademik bakış

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Lojistik sektörüne akademik bakış

24 Ekim’de İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinde düzenlenecek olan ‘Türkiye’de Lojistik Nereye Gidiyor?’ panelinde, bu alanda yaşanan gelişmeler konuşulacak. Akademi dünyası bu alanla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Lojistik sektörü Türkiye’de ve dünyada hangi konumda?’ sorusu 24 Ekim’de düzenlenecek panelde cevabını bulacak. Beykoz Üniversitesi Kavacık Rektörlük Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek olan panelde, lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler konuşulacak. Panelde sorulan soruların cevapları bir rapor haline getirilecek. Panelin oturumlarında; ‘O2 Logistics Consulting’ firmasının sahibi Oruç Kaya ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak, Türkiye’nin lojistik performansını değerlendirecek.

‘TÜRKİYE 13 SIRA GERİLEDİ’
Dr. Ezgi Uzel Aydınocak, panel öncesinde Dünya Bankası organizasyonunda çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle yürütülen, iki yılda bir yayınlanan ‘Küresel Lojistik Performansı Endeksi’nin (LPI) 2018 sonuçlarını değerlendirdi. Aydınocak, “Rapora göre Türkiye bu sene 13 sıra gerileyerek 47’nci ülke oldu. Böylece Türkiye’nin lojistik performansını arttırmak için bazı adımlar atılması gerekiyor. Bu bağlamda, moderatör eşliğinde hem dileyen herkesin sorular yöneltebildiği, hem de çözüm üretebileceği serbest bir tartışma ortamında lojistiğin bugünkü durumunu değerlendirmek amacıyla bu paneli gerçekleştiriyoruz” dedi.

Türkiye’de lojistik performansının artması için ‘LPI 2018’ sonuçlarının konuşulacağını belirten Aydınocak, panelin sektörde hangi alanlarda problemler yaşandığını belirlemek ve çözüm önerileri getirmek için düzenlendiğini söyledi. 

‘TÜRKİYE’DE LOJİSTİK NEREYE GİDİYOR?’ KONULU PANELE KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYIN

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