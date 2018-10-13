Lojistik sektörüne akademik bakış
24 Ekim’de İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinde düzenlenecek olan ‘Türkiye’de Lojistik Nereye Gidiyor?’ panelinde, bu alanda yaşanan gelişmeler konuşulacak. Akademi dünyası bu alanla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
‘Lojistik sektörü Türkiye’de ve dünyada hangi konumda?’ sorusu 24 Ekim’de düzenlenecek panelde cevabını bulacak. Beykoz Üniversitesi Kavacık Rektörlük Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek olan panelde, lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler konuşulacak. Panelde sorulan soruların cevapları bir rapor haline getirilecek. Panelin oturumlarında; ‘O2 Logistics Consulting’ firmasının sahibi Oruç Kaya ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak, Türkiye’nin lojistik performansını değerlendirecek.
‘TÜRKİYE 13 SIRA GERİLEDİ’
Dr. Ezgi Uzel Aydınocak, panel öncesinde Dünya Bankası organizasyonunda çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle yürütülen, iki yılda bir yayınlanan ‘Küresel Lojistik Performansı Endeksi’nin (LPI) 2018 sonuçlarını değerlendirdi. Aydınocak, “Rapora göre Türkiye bu sene 13 sıra gerileyerek 47’nci ülke oldu. Böylece Türkiye’nin lojistik performansını arttırmak için bazı adımlar atılması gerekiyor. Bu bağlamda, moderatör eşliğinde hem dileyen herkesin sorular yöneltebildiği, hem de çözüm üretebileceği serbest bir tartışma ortamında lojistiğin bugünkü durumunu değerlendirmek amacıyla bu paneli gerçekleştiriyoruz” dedi.
Türkiye’de lojistik performansının artması için ‘LPI 2018’ sonuçlarının konuşulacağını belirten Aydınocak, panelin sektörde hangi alanlarda problemler yaşandığını belirlemek ve çözüm önerileri getirmek için düzenlendiğini söyledi.
‘TÜRKİYE’DE LOJİSTİK NEREYE GİDİYOR?’ KONULU PANELE KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYIN
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