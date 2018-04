Liseye giriş sınavları için geri sayım başladı... Uzmanlardan adaylara: Son tekrarlara başlayın

Yeni liseye giriş sistemi bu yıl ilk kez uygulanacak. Ortaokul 8’inci sınıfta okuyan bazı öğrenciler adrese dayalı kayıt sistemi kapsamında bir liseye yerleşmeyi planlarken, bazıları da sınava girerek akademik başarısı yüksek okullara gitmek istiyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek sınav ise 2 Haziran’da. Öğrenciler sınava adım adım yaklaşırken sınavın zor derecede seçici sorulardan oluşmasından korkuyorlar. “Sınav zorsa herkese zordur, kolaysa herkese kolaydır” mottosunu hatırlatan uzmanlar öğrencilere, söylentilere kulaklarını tıkayıp çalışmaya devam etmelerini öneriyor. Öğrencileri başarıya ulaştıracak önerileri uzmanlar şöyle sıralıyor:

KONULARI BÖLÜN

- Düzenli tekrar yapmak için her dersle ilgili sene başından bu yana işlediğiniz, tekrar yapmanız gereken konuları günlere bölerek bir program oluşturun. Tekrar programınızı bir güne en fazla üç ders çalışacak şekilde hazırlayın. Bu yöntemle her derse iki günde bir sıra geleceğinden, her ders için çalışmanız gereken konuları da 60 güne değil, 30 güne bölmelisiniz. Tekrar programı uygularken sözel dersler için önce tekrar edeceğiniz konuyu, kitap sayfalarını çevirerek gözden geçirin sonrasında konuyla ilgili test çözün. Sayısal dersleri tekrar ederken önce derste tuttuğunuz notları ve soru çözümlerini inceleyin, daha sonra test çözün.

ÇOK DEĞİL KALİTELİ SORU ÇÖZÜN

- Test çözmenin amacı bir konuyla ilgili eksiğinizi ortaya çıkarıp gidermektir. Dolayısıyla soru çözümünde önemli olan yanlış çözdüğünüz soruların doğrusunu öğrenerek eksiğinizi gidermektir. Sizi başarıya taşıyacak olan da budur. Ancak öğrencilerin çok büyük bir bölümü testi çözdükten sonra kaç doğru, kaç yanlış yaptıklarına bakıp çalışmayı bitiriyor. Yanlışlarının üstüne gidip düzeltenler sınavı kazanabilir. Sonuç olarak 300 soru çözeceğinize 100 soru çözün ama tam çözün.

TEOG VE SBS SORULARINI ÇÖZMEK İŞİNİZE YARAMAZ

- Bu yıl uygulanacak lise giriş sınavının TEOG’dan farkı, ölçme sınavı değil seçme sınavı olması. Seçme sınavlarının en büyük özelliği; neden-sonuç ilişkisi kurabilme, verilmeyeni algılayabilme, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerilerini kullanabilme gibi üst düzey yeterlilik gerektirecek sorulardan oluşmasıdır. Yeni sistemde liseye giriş için düzenlenecek sınava hazırlanırken geçmiş yılların TEOG ve SBS sorularını çözmek sizleri yanıltacaktır. Sınava etkin hazırlanmak için internetten PISA ve TIMSS sorularını indirip çözmeye çalışın. ALES sorularını indirip işlediğiniz konularla ilgili olanları çözün. Hatta eski yılların OKS ve LGS sorularını kullanabilirseniz gireceğiniz sınavın mantığını görebilirsiniz. Geçmiş yılların OKS ve LGS sorularının bağlı olduğu müfredatla bugünkü müfredat farklı. Bu nedenle sadece işlediğiniz konularla ilgili sorulara bakmanız gerekiyor.

DENEME SINAVLARINDA SÜRE TUTUN

- Haftada iki tane deneme sınavı çözün. Son dönemde çözeceğiniz deneme sınavları genel tekrar yapmanızı ve geçmiş konularla ilgili eksiklerinizi daha kolay bulup gidermenizi sağlar. Sınavlarda üç yanlış bir doğruyu götürecek bu nedenle deneme sınavının önemli yeri var.

SON İKİ AYA DİKKAT!

Son iki aya özel bir program yapın ve deneme sınavı ile ders çalışmaya ayıracağınız zamanlara sadık kalın. Böylece zihinsel ve psikolojik olarak çalışmaya hazır hale gelirsiniz. Aksi halde sürekli ertelemeye meyilli olursunuz. Çalışma saatlerinizi mutlaka kendiniz belirleyin. Ancak her oturumunuzu iki saat sürecek şekilde planlayın ve çalıştığınız sürece odadan çıkmayın. Sadece ilginizin dağıldığını hissettiğinizde masadan kalkmamak kaydıyla kalemi, defteri bırakıp beş dakika ara verebilirsiniz. İki saat çalıştıktan sonra bir saat ara vermeden yeniden çalışmaya başlamayın. Çalışmaya bir saatten fazla devam ederseniz beyniniz öğrenmeyi durduracağından boşuna çalışmış olursunuz.