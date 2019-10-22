Lisesiler 56 ton deterjan üretti
İki yıl önce sıvı deterjan üretimine başlayan Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, döner sermaye sayesinde kurulan imalathanede yılbaşından bu yana 56 ton üretim yaptı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki yıldır sıvı deterjan imal edilen Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu sene 56 ton üretimle 185 bin liralık ciroya ulaşıldı. Okulun kimya teknolojisi bölümünde döner sermaye yöntemiyle kurulan imalathanede, öğrenciler tarafından dokuz çeşit sıvı deterjan üretiliyor. Öğretmenlerinin desteğiyle ürettikleri deterjanları 5, 10 ve 20 kilogramlık bidonlara koyarak satışa hazır hale getiren öğrenciler, hem teorik bilgilerinin pratiğini yapma imkânı buluyor hem de harçlıklarını çıkarıyor. Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) sağladığı mali destekle kurulan analiz laboratuvarında ise daha kaliteli üretim için araştırmalar sürdürülüyor.
‘ARANAN ELEMAN OLARAK KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEKLER’
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, meslek lisesi öğrencilerinin ara eleman değil ‘aranan eleman’ olarak hem Balıkesir hem de Türkiye'ye katkı sunmaya devam edeceğini söyledi. Okul Müdürü Aysun Karadayı ise il geneli dağıtım ağını yurt geneline yayarak cirolarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.
‘ŞU AN CİROMUZ 185 BİN’
Müdür Yardımcısı Murat Börtlü de okulda iki yıl önce döner sermaye sistemine geçildiğini söyledi. 2017'nin sonuna doğru üç çeşit deterjanla üretime başladıklarını söyleyen Börtlü, şöyle konuştu:
"Müşterilerden gelen talep doğrultusunda ürün çeşidi arttırıldı. Ürünlerimizi 'R&G' markası adı altında müşterilerimize ulaştırıyoruz. Markamız tescilli, 10 yıllığına patent başvurusu yapıldı ve alındı. Ürünlerimizi ağırlıklı olarak Bandırma'daki kamu kurum ve kuruluşlarına satıyoruz. Balıkesir ili sınırları içinde sevkiyat en geç üç gün sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız'ın desteğiyle geçen yıl İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden sipariş alıp yaklaşık 38 ton ürün gönderdik. Şu an itibarıyla 2019’da 56 bin ton üretimle 185 bin lira ciromuz var. Üretim miktarı ve ciromuzu arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okulumuzdaki laboratuvarda Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çamaşır suyu, banyo tuvalet ve yüzey temizleyici, sıvı el ve bulaşık sabunu ile köpük sabun üretiyoruz. Yumuşatıcıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor."
‘HER GÜN DENEY YAPIYORUZ’
Öğrencilerden Ceyda Balçık ise her gün deney yaptıklarını, laboratuvar cihazları sayesinde yeni bilgiler edindiklerini belirterek, "Okuldan mezun olduktan sonra bir işletmeye gittiğimizde sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Öğretmenlerimiz ve okul idaresinin üzerimizde emekleri çok fazla, onlara teşekkür ediyorum" dedi.
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