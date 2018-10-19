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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
19.10.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

Lisenin projesine AB’den 180 bin Avro bütçe

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Lisenin projesine AB’den 180 bin Avro bütçe

Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde teknolojinin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanması gereken yeni neslin, teknolojiden yararlanmak yerine ‘Teknoloji Bağımlısı’ olmaya başlaması, günümüzün en büyük problemleri arasında yerini aldı. Bu konuda çalışma başlatan Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nin projesi, AB’den 180 bin Avro hibe almaya hak kazandı.

Sorunun sadece Türkiye’de değil tüm dünyada güncel bir problem  haline gelmesi üzerine böyle bir konuyu seçtiklerini belirten proje danışmanı ve okulun İngilizce Öğretmeni Emre Eritmen, “Proje ortaklarımızı eTwinning’den belirledik. Ardından sorunun tespiti için 12 soruluk çevrimiçi bir anket hazırlayarak bunu ortaklarımızla paylaştık. Problemi ortaya koymak için yaptığımız çevrimiçi ankete Türkiye’nin yansıra Romanya, İspanya, Bulgaristan, İtalya ve Letonya’dan 500’e yakın lise öğrencisi katıldı. Proje kapsamında dünyadaki gençlerle yapılan görüşmede pek çok gencin teknoloji bağımlısı haline geldiğini belirledik” dedi.

Eritmen, projenin amacını şöyle anlattı:
“Günümüz gençlerinin ortak problemi olan teknoloji bağımlılığı konusunda harekete geçmek; özellikle bu konudan etkilenen gençleri bilgilendirerek, bağımlılıklarını en aza indirmeye yönelik yöntem ve teknikler belirlemek istiyoruz. Ayrıca bu bağımlı gençlerle iletişim içinde olan aile bireylerini ve öğretmenleri de bu konuda bilgilendirmek projemizin amaçları arasında.”

Günlük hayatını ve akademik başarısını etkileyecek düzeyde teknoloji bağımlısı olan gençlerle şu an olmasa bile bu bağımlılık riskini potansiyel olarak taşıyan kişilerin projenin asıl hedef kitlesi olduğunu belirten Emre Eritmen, “Projemizi diğer projelerden ayıran en önemli özellik okulumuzun bu projenin hazırlayıcısı ve yürütücüsü olması. Proje bu özelliğiyle Türkiye çapında kabul edilen 88 projeden biri oldu ve toplamda 180 bin  Avro bütçeye sahip. İki sene boyunca bu projeyi Avrupa’nın farklı kültürel ve ekonomik özelliklerini yansıtan beş farklı Avrupa ülkesiyle teknolojik bağımlılık konulu bir proje yapmak bizim için okulumuzu, Nazilli’yi ve Aydın ilinin adını hem ulusal hem de uluslar arası alanda duyurma şansı verecek. Biz projemizi yürütürken bu şansı da en iyi şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.

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