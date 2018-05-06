Lisenin edebiyat ödülleri belli oldu
İstanbul’da bir Fransız lisesi tarafından verilen ‘10’uncu NDS Edebiyat Ödülü’ne yazar Jean-Paul Didierlaurent layık görüldü. Ödül töreni 9 Mayıs’ta Fransız Sarayı’nda yapılacak.
Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sionlular Derneği tarafından verilen ‘10’uncu NDS Edebiyat Ödülü’nü ‘6.27 Treni’ romanıyla, Fransız yazar Jean-Paul Didierlaurent kazandı. Kitabın çevirmeni Aysel Bora da ‘Çeviri Ödülü’nün sahibi oldu.
JEAN-PAUL DIDIERLAURENT KİMDİR?
1962 doğumlu Fransız yazar, Nancy’de tamamladığı reklamcılık eğitiminin ardından Paris’te çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra doğduğu kent Voges’a döndü. Uzun yıllar bir telekomünikasyon şirketinin müşteri hizmetleri bölümünde çalıştı. 2010’da ‘Pus’ öyküsüyle ‘Uluslararası Ernest Hemingway Ödülü’nü aldı. Aynı ödüle 2012’de, bu kez, ‘Sivrisinek’ hikayesiyle layık görülen yazar, 15 yıl boyunca öykü yazarlığına devam etti. 2014’te kaleme aldığı ‘6.27 Treni’ Fransa’da yılın edebiyat olayı olarak kabul edilmesinin ardından, Michel Tournier Ödülü’nün de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü. Roman 29 dile çevrildi.
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