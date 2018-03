Liselilerin ödüllü ‘defans robotu’ ABD yolcusu

Çin'de 18 Mart'ta düzenlenen FIRST Robotics Competition (FRC) robot yarışmasında ‘Rookie All Star’ ödülünü alan Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesinden 14 öğrencinin yer aldığı ‘rOctopus 7134’ takımı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Öğrenciler, aldıkları ödülü Vali Köşger ile paylaşıp ABD'deki yarışmalar için destek sözü aldı.

Takımın başarısından dolayı tebrik eden Köşger, öğrencilerin Türkiye adına önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Öğrencilere her zaman destek olduklarını belirten Köşger, "Bu sözümüz Amerika'daki dünya şampiyonası için de geçerli. Biz çocuklarımızın her zaman yanındayız. Amerika'ya gidişleri için gerekli her türlü desteği veriyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahameddin Karaköse de takımın, 16-24 Nisan'da ABD'de organize edilen dünya şampiyonasına hazırlandığını söyledi.

Öğrencilerden Selim Kuzucu da Türk bayrağını Çin'de dalgalandırıp orada İstiklal Marşı'nı okumanın kendilerini çok gururlandırdığını, aynı başarıyı ABD'de de göstereceklerine inandığını belirtti.

Çin'de önemli ülkeleri geride bıraktıklarını anlatan Kuzucu, tasarladıkları ‘defans robotu’ ile rakip takımların oyununu engellemeyi başardıklarını sözlerine ekledi.

Vali Köşger, ziyaret anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.