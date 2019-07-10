Liselilerin iş projesi Avrupa birincisi oldu
Lise öğrencilerinin katıldığı ‘Avrupa Yılın Şirketi Yarışması’nın kazananları belli oldu. 30 bin girişim projesinin yer aldığı yarışmada Entella, Avrupa birinciliğini aldı.
Avrupa’nın her yerinden lise öğrencilerinin kendi iş projeleriyle katıldığı ‘Avrupa Yılın Şirketi Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Fransa’nın Lille şehrinde düzenlenen yarışmada Entella, 39 ülkeyi geride bırakarak, Avrupa birincisi oldu. Eyüboğlu Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulan Entella, daha önce de Bayer’in desteği ile, Genç Başarı Vakfı tarafından gerçekleştirilen GençBizz Programı’nı kazanmıştı.
ÖZEL ÖDÜLÜ DE ALDI
Entella’nın düşük bir bütçeyle ürettiği filtre, deniz yüzeyindeki katı atıkları topluyor. Entella bu projeyle ayrıca küresel anlamda ülkeleri birbirine yaklaştırma ilkesini temsil ederek yeni fırsatlar yaratma potansiyelli girişimlere verilen ‘FedEx Access Award’ Özel ödülü’ne de layık görüldü.
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