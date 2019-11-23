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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 23.11.2019 - 12:18, Son Güncelleme:/

Liselilerin desteğiyle köy okuluna müzik sınıfı yaptı

Müzik öğretmeni olan Deniz Aksekili, köy okuluna müzik sınıfı kurmak istiyordu. Bu konuda çalışmaları olan bir lisenin öğrencilerinden destek geldi. Liseliler, Aksekili’nin hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Liselilerin desteğiyle köy okuluna müzik sınıfı yaptı
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Kırsal Tırazlar Mahallesi’ndeki Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu’nda iki yıldır müzik öğretmenliği yapan Deniz Aksekili, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesi için okulda bir müzik sınıfı oluşturmaya karar verdi. Aksekili, köy okuluna kurulacak müzik sınıfı için destek ararken, sosyal medyada bu konuda çalışma yapan bir grup liseliyle tanıştı. Türkiye’deki çeşitli illere giderek okullara enstrümanlar bağışlayan, müzik sınıfı kurulmasını sağlayan İstanbul’daki Saint Michel Fransız Lisesi’nin son sınıf öğrencileri Ece Ülgentürk, Eda Güçhan ve Deniz Aynur ile temasa geçti. Öğrencilere, ihtiyaç listesini ulaştıran öğretmen Aksekili’nin çabaları, olumlu sonuç verdi. Akordeon, vurmalı çalgılar, org, gitar, bağlama, armonika ve tef gibi çeşitli müzik aletleri temin edilerek köy okuluna ulaştırıldı.

Liselilerin desteğiyle köy okuluna müzik sınıfı yaptı

‘BU SINIF BENİM HAYALİMDİ’
Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Deniz öğretmen, şunları anlattı:
"Okulumuza bir müzik sınıfı kurulmasını hayal ediyordum. Sosyal medya hesaplarımda dolaşırken, bir grupla tanıştım. Onlara okulumuzu, hayalimizi anlattım. Müzik dersliğimizin olmadığını, müziğin temel eğitim olduğunu söyledim. Onlar da beni iyi niyetle karşıladı. Benden ihtiyaç listesini istediler. Ben de listeyi hazırladım. Müzik aletlerini temin ettikten sonra, okulumuza gelerek müzik atölyemizi kurduk. Şimdi artık sıra bizde. Gelişim çağımızdaki çocuklarımızın yeteneklerini keşfedeceğiz. Hayatlarına dokunuş yapacağız. İçlerinde müziğe karşı çok yetenekli öğrencilerimiz var. Bu okulda, bu müzik sınıfında Türkiye’ye nam salacak öğrenciler yetişecek. Bu sınıf benim hayalimdi. Artık müzik derslerimizi tam anlamıyla uygulamalı olarak yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Liselilerin desteğiyle köy okuluna müzik sınıfı yaptı

ÖĞRENCİLER MUTLU
Okulun 8’inci sınıf öğrencilerinden Döndü Bozkurt, "Müzik öğretmenimiz bize böyle bir sınıfın kurulacağını söylediğinde çok mutlu olduk. Müziğe karşı büyük bir ilgim var. Bu aletlerle müzik dersi görmek çok güzel bir duygu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

7’nci sınıf öğrencisi Seher Sahra Metin de, "İçimizde olan ışığı daha da aydınlatan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben en çok org aletini sevdim. Bu imkânları bize sağlayanlardan Allah razı olsun" dedi.

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