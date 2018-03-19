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    Liselilerin ‘defans robotu’ dünya şampiyonasında

    AA
    19.03.2018 - 14:29 | Son Güncelleme:

    Aydın Milli Eğitim Müdürlüğünün lise öğrencilerinden oluşturduğu ‘rOctopus 7134’ takımı, Çin'de yapılan FIRST Robotics Competition (FRC) robot yarışmasında dereceye girerek ABD’de düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

    İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesinden 14 öğrencinin yer aldığı ‘rOctopus 7134’ takımının Çin’deki FRC robot yarışmasında ‘Rookie All Star’ ödülünü kazandığını söyledi.

    Aydın'da ilk kez böyle bir takım kurulduğunu anlatan Çandıroğlu, öğrencilerin bu ödülle 18-21 Nisan tarihinde ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağını belirtti.

    Çok mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Çandıroğlu, "İnanıyorum ki bu çalışma diğer öğrencilerimiz için de örnek olacak. Öğrencilerimiz bundan sonra ABD'deki yarışmada mücadele edecek. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

    Yarışmaya katılan 46 takım arasından 2 takımla ittifak kuran Türk takımının, tasarladığı ‘defans robotu’ ile rakip takımların oyununu engellemeyi başardığı belirtildi.

    Etiketler: AYDIN , Lise , ÖĞRENCİ , ROBOT , First Robotic Competition , ÖDÜL , Yarışma
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