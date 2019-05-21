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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
21.05.2019 - 15:40, Son Güncelleme:/

Liselilere girişimcilik ve inovasyon anlatıldı

Türkiye’de genç girişimciliğinin teşvik edilmesi ve inovasyon konusunda donanımlı, teknoloji üreten bireyler yetiştirilmesinin desteklenmesi amacıyla yapılan ‘Genç Girişimcilik ve İnovasyon Etkinliği’ İstanbul’da düzenlendi.

Liselilere girişimcilik ve inovasyon anlatıldı
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Eğitimde girişimcilik ve inovasyon bilincinin yayılması, akademik eğitimde daha fazla yer alması hedefiyle, Vizyon Koleji Bahçeşehir Kampüsü’nde ‘Genç Girişimcilik ve İnovasyon Etkinliği’ yapıldı. Etkinlik; ülkelerin ve işletmelerin küresel rekabete uyum sağlayabilmesi için ileri teknoloji ve inovasyonları ekonomiye kazandırarak eğitim sektöründe farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi. Konferansta Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanı Dr. Osman Coşkun da konuşma yaptı.

GİRİŞİMCİLİK PANELİ DE DÜZENLENDİ
Gün boyu devam eden etkinliğe; akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılırken, ortaokul ve lise öğrencileri yatırımcılara projelerini sunma fırsatı buldu ve destek almak için yarıştı. Etkinlikte ayrıca Esas Holding Yatırım Danışmanı Berrak Kutsoy moderatörlüğünde, ‘Genç Girişimcilik’ paneli düzenlendi. İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Lideri Seval Üçler, Teknoloji Yatırımcısı Hande Enes ve idacapital Yönetici Ortağı Anıl Gökçen Kürpınar’ın katıldığı panelde öğrenciler girişimcilik ile ilgili sorularına yanıt buldu. Finale kalan öğrencilere staj ve mentor bursu ile projeleri için para ödülü verildi.

‘İNOVASYON ARTIK DÜNYANIN GERÇEĞİ’
Gençlerin dijitalleşen teknolojiyi daha fazla kullanması gerektiğini söyleyen Dr. Osman Coşkun, ülke ekonomisine katkının bu yolla artacağını belirtti. Coşkun, “İnovasyon artık bu dünyanın gerçeklerinden ve bunu görmezden gelen ülkeler başarılı olamayacaklardır. Bu sebeple girişimcilik ve inovasyonun eğitim sisteminin içinde olmasını çok önemsiyoruz. Okulların yaptığı bu çalışmalar ve konferanslarla bu farkındalığı artırmasını destekliyoruz” dedi.

‘ÖĞRENCİLERİN REKABET HALİNDE OLMASINI SAĞLAMALIYIZ’
Konferansta konuşan Vizyon Okulları Genel Müdürü Abdülkadir Özbek ise eğitimde inovasyonun eğitim kurumlarının önceliği olması gerektiğini belirtti. Özbek şunları söyledi:
“İnovasyon, sürdürülebilir ekonomik gelişme için hayati bir öneme sahip. Bu sebeple de bu alanda bilginin üretilmesi ve paylaşılması büyük önem taşıyor. Bu alanda üniversite öğrencilerinin birbiriyle rekabet halinde olmasını sağlamak ve üretkenliği artırmak zorundayız. Bizim bir eğitim kurumu olarak en önemli önceliğimiz, girişimci ruhlu öğrencilerin keşfedilmesini sağlamak ve o öğrencilerin enerjisini ve üretkenliğini ülkemizin yararına kullanmaktır.”

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