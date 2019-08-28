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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.08.2019 - 11:36, Son Güncelleme:/

Liselilere ekolojik okur yazarlık bilinci kazandırılacak

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile TEMA arasında ‘Lise Tema Doğa Eğitimi Programı’ işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle ortaöğretim öğrencilerine doğal varlıkları koruması ve ekolojik okur yazarlık bilinci kazandırılacak.

Liselilere ekolojik okur yazarlık bilinci kazandırılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) arasında ‘Lise Tema Doğa Eğitimi Programı’ işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle ortaöğretim öğrencilerinin doğal varlıkları koruması ve ekolojik okur yazarlık bilinçlerinin arttırılması hedefleniyor.

Protokolle MEB’e bağlı resmi ve özel ortaöğretim okullarındaki öğrencilere toprak, su başta olmak üzere doğal varlıkları koruma, çevre ve tükenebilir varlıkların bilinçli kullanılması konularında eğitim verilerek, öğrencilerin ekolojik okur yazarlık bilincinin artırılması hedefleniyor.  Protokole MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç imza attı.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, imza töreninde şunları söyledi:
“Protokol ‘2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtilen ‘akademik bilginin yaşam becerisine dönüşmesi’ni sağlamada önemli bir adım olacak ve okul dışı ortamlar bilinçli bir şekilde kullanılarak eğitime ciddi katkı sağlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından hayata geçirilen Hayal, Etkinlik, Yaşam (HEY) modelinin uygulanmasında MEB ve TEMA arasında yapılacak çalışmaların etkin olarak yarar sağlayacağına inanıyorum. Eğitimde yeni bir dönem başladı. Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamları sağlayarak, onlara kalıcı yaşam becerileri geliştirmek de de hedeflerimizden biri.”

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