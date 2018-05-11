Liselilere ‘araştırma projesi’ ödülü... 15 ülkeden 90 proje yarıştı
15 ülkeden 90 projenin katıldığı ‘27’nci İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’ sonuçlandı. Liselilere yönelik düzenlenen yarışmada öğrenciler fizik, kimya ve biyoloji alanında projeleriyle yarıştı. Ödüller ulusal ve uluslararası kategorilerde verildi.
Bu yıl 27’nci kez düzenlenen ‘İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’ sonuçlandı. 15 ülkeden 90 projenin fizik, kimya, biyoloji alanında yarıştığı etkinlikte konuşan MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, gençlere seslenerek, “Siz Z kuşağısınız. Dijital bir dil kullanıyorsunuz, çoklu karar alma becerisine sahipsiniz, bağımsız hareket ediyorsunuz, empati yeteneğiniz çok yüksek. Dünyanın geleceği ve kurtuluşu sizin sayenizde olacak. Çabuk büyüyün ve yetişin” dedi.
Ödül töreninde gençlere seslenen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ise, “Gençler, sorgulama dürtülerinizi araştırmaya; yaratıcılığınızı ise inovasyona dönüştürün. Kendi geleceğinizi yaratmalısınız. Uzmanlaşmak istediğiniz alanları belirleyin ve iyi seçin. Daima hayal kurun ve harekete geçin. Özgür düşünceli ve vicdanlı olun” diye konuştu.
15 ülkeden 90 projenin katıldığı ‘27’nci İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’ sonuçlandı. Liselilere yönelik düzenlenen yarışmada öğrenciler fizik, kimya ve biyoloji alanında projeleriyle yarıştı. Ödüller ulusal ve uluslararası kategorilerde verildi.
Ortaöğretim düzeyinde 15 ülkeden 90 projenin katıldığı ‘27’inci İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’nın kazananları belli oldu. Lise öğrencilerinin, 8-11 Mayıs’ta MEF Üniversitesi’nde sergilenmeye hak kazanan fizik, kimya ve biyoloji alanındaki 90 projeleri uzman juri üyeleri tarafından değerlendirildi. İlk üçe giren projeler, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in de katıldığı törende ödüllerini aldı.
‘ÇABUK BÜYÜYÜN VE DÜNYAYI KURTARIN’
Törende konuşan MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, gençlere seslenerek şunları söyledi:
“Siz Z kuşağısınız. Dijital bir dil kullanıyorsunuz, çoklu karar alma becerisine sahipsiniz, bağımsız hareket ediyorsunuz, empati yeteneğiniz çok yüksek. Yani iyi insan olmak için her şey DNA’nızda var. Benim de içinde olduğum 1980 öncesi doğan X kuşağı dünyayı çok kötü yönetiyor. Dünyanın geleceği ve kurtuluşu sizin sayenizde olacak. Çabuk büyüyün ve yetişin” diye konuştu.
ÖDÜLLERİNİ ALDILAR
YARIŞMADA BİRİNCİ OLAN PROJELER (ULUSAL)
Fizik: Gelişim Koleji / İzmir Manyetik Alan İle Ayarlanabilen Sıvı Mercek Yapımı ve Mikroskop Tasarımı
Kimya: Özel Kültür Fen Lisesi/ İstanbul Elektroeğirme Yöntemiyle Yumurta Kabuklarından Doğal Hidroksiapatit Takviyeli, Biyouyumlu ve Biyobozunur Nanobiyokompozit Damar Doku Eldesi
Biyoloji: Özel Sev Lisesi / İstanbul Tip 2 Diyabet Ve Hipertansiyon İlaçlarının Etken Maddeleri Metformin Ve Captopril’in Sinerjistik İlişkisinin İncelenmesi
YARIŞMADA BİRİNCİ OLAN PROJELER (ULUSLARARASI)
Fizik: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik/ Slovenya Radyoamatör Ekipman ile Radyoastronomi
Kimya: Batory High School/ Polonya Yağ algamı, karabuğday, çam balı ve propolis gibi farklı bal türlerinin antioksidan özelliklerinin incelenmesi
Biyoloji: Tbilisi Classical Gymnasium/ Gürcistan Labaratuvar fareleri üzerinde, karaciğer dokusu mitotik indeksine bazı gıda katkı maddelerinin etkileri
İKİNCİ OLAN PROJELER (ULUSAL)
Fizik: Cağaloğlu Anadolu Lisesi / İstanbul Akıllı UV Bileklik
Kimya: İzmir Özel Ege Lisesi/ İzmir Kemik Kırıklarına Yönelik Yenilikçi Akıllı Materyal: Polimer Bazlı 3d Doku İskeleleri
Biyoloji: Keşan Ticaret Sanayi Odası Anadolu Lisesi / Edirne Bilinmeyen Maksimum Etkili Kurbağa Gübresi
İKİNCİ OLAN PROJELER (ULUSLARARASI)
Fizik: XV.Gimnazija/Hırvatistan Hangi ampulün daha fazla ısı yaydığını belirlemek için dijital holografi kullanmak
Kimya: Chigwell School/İngiltere SERS substratları olarak biyosentezlenmiş gümüş nanopartiküller kullanılarak Escherichia coli bakterilerinin tespiti
Biyoloji: Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov/ Slovakya UVA ve UVB radyasyonunun engellenmesinde lignin ve doğal yağların potansiyel kullanımı
ÜÇÜNCÜ OLAN PROJELER (ULUSAL)
Fizik: Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Sivas Fizik Tedavide Tendon Hastalığında Kullanılacak Flex Sensörlerle Çalışan Eldivenin Donanım ve Yazılımı
Kimya: İzmir Fen Lisesi / İzmir Sentez Gazlardan Mikroorganizmalar İle Biyoetanol Üretimi
Biyoloji: İzmir Özel Ege Lisesi / İzmir Cell-Fie Eğitim Kiti
ÜÇÜNCÜ OLAN PROJELER (ULUSLARARASI)
Fizik: School #1553 n.a. V.I. Vernadsky/ Rusya Darbe genişlik modülasyonu (PWM) ile kontrol edilen RGB LED’in parlaklık karakteristikleri üzerine araştırma
Kimya: SMUGS,,D-r. Pance Karagjozov/ Makedonya Koloidal gümüşün antibakteriyel etkisi ve diğer antibakteriyel maddelerle karşılaştırılması
Biyoloji: II Stefan Batory High School/ Polonya Seçili ağır metallerin (kadmiyum, kurşun ve çinko) kahverengi hardal (Brassica juncea) ve ıspanak (Spinacia oleracea) kullanılarak topraktan uyarılmış bitkisel arıtımı
İNOVASYON ÖDÜLÜ
Fizik: Cağaloğlu Anadolu Lisesi / İstanbul Akıllı UV Bileklik
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
Fizik: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/ İstanbul Görme Engelli Bireyler İçin Sesli ve Hissedilebilir Resim Okuma Sisteminin Geliştirilip Prototipinin Üretilmesi
Kimya: Alfa Akademi Koleji / Ankara İlaç Etkinlik ve Ekonomikliğini Artırmak İçin Alternatif Bir Yöntem
Biyoloji: Özel Güngören Uğur Anadolu Lisesi/ İstanbul Yutsak Mı Yutmasak Mı?(Zeytin Çekirdeğindeki Embriyo)
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