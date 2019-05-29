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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
29.05.2019 - 17:44, Son Güncelleme:/

Liselilerden yaratıcı projeler

‘Yarını İnşa Et’ projesi kapsamında düzenlenen yarışmada, teknoloji kitleriyle; çevre, enerji ve akıllı şehirler alanında yaratıcı projeler geliştiren lise öğrencilerine ödülleri verildi.

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Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğiyle gerçekleşen ‘Yarını İnşa Et’ projesi kapsamında liseli gençler, akıllı şehirler, çevre ve enerji alanlarında ürettikleri projelerle 28 Mayıs’ta ödüllerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onayıyla gerçekleştirilen ‘Yarını İnşa Et projesi kapsamında; Adana, Konya, Trabzon ve Mardin illerinde 9, 10, ve 11’inci sınıflardaki öğrenci ekipleri akıllı şehirler, çevre ve enerji alanlarında, çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm sunan teknoloji temelli projeler üretti. 845 öğrencinin Arduino teknoloji kitleri aracılığıyla 165 farklı fikir geliştirdiği proje kapsamında finale kalan 20 öğrenci grubu, bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi.

‘GENÇLERİN GÜÇLENMESİNE ÖNEM VERİYORUZ’
Projenin ödül töreninde konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “45 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Gençlerin güçlenmesine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine büyük önem veriyoruz. Gençlerin güçlenmesi için eğitimin kilit bir role sahip olduğunu biliyoruz. Yarını İnşa Et projesi eğitimde dijital dönüşüm sürecinin çıktılarından faydalanabilen ve bu becerileri eğitim ve iş hayatında kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi vizyonuyla yola çıktı. Bu projede hem gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerinin gelişmesini hem de içinde yaşadıkları çevreye ait sorunları fark ederek çözüm üretmelerini hedefledik. Emeği geçen herkese, işbirliği için TTGV’ye, katılan tüm öğretmen, öğrenci ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

6 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ise şunları söyledi:
“Teknoloji üreten bir Türkiye için sanayinin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kılmak, üretimde verimlilik ve artış sağlamak amacıyla akıllı üretim sistemlerini hayata geçirmek ve değer zincirinin tüm halkalarında teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanabilmeyi önemsiyoruz. Bu nedenle geleceğin iş gücü ve ülkemizin yarınları olan öğrencilerimiz ve onları eğiten öğretmenlerimize yönelik teknoloji eğitim programı olan ‘Yarını İnşa Et’i 2018’de başlattık. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ‘İstihdamın Geleceği’ (Future of Jobs) araştırmasına göre, 2020 yılında geçerli olacak meslekler farklı beceriler gerektirecek. Geleceğin mesleklerinin yüzde 36’sı kompleks problem çözme becerileri, yüzde 17’si isabetli karar verme ve sistem analizi gibi sistemsel yetenekler, yüzde 12’si ise kodlama, veri analizi ve güvenliği ve akıllı üretimin ihtiyacı olacak uzmanlıklar olacak. Bu alanlarda meydana gelen gelişmeler yeni iş alanları ve mesleklerin ortaya çıkmasını sağlayacak. MEB onayıyla yürütülen programla şimdiye kadar 19 ilde 437 farklı okuldan 917 öğretmene ve 6 bin 272 öğrenciye ulaşarak geleceğin iş alanlarına öğrencilerin adım atmaları için bir kıvılcım yarattık. Sabancı Vakfı işbirliğiyle 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde ise yüzün üzerindeki proje fikri arasından seçilen 20 finalist projenin, sahiplerini konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada sunulan 20 projenin hepsini kazanmış kabul ediyoruz.”

KAZANAN PROJELER:
Akıllı Atık Pil Toplama Robotu (Altilium):Konya’dan Atatürk Anadolu Lisesi
Beni Ellerimden Dinle (Talk’ng Hands): Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Final Fen Lisesi-Varda Koleji
Piezo Elektrik Yol: Kızıltepe Fen Lisesi
Ek-Yat Akıllı Sera: Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi
Su ve Sabuna Teknoloji ile Dokunun: Düzköy Nazım Kayhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

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