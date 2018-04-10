Liselilerden yapay zeka

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
10.04.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Liselilerden yapay zeka

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Liselilerden yapay zeka

Bir lisenin düzenlediği, liselerarası ilk kodlama yarışması olan CodeFest’te gençler oyun oynayan bir yapay zeka da geliştirdi.

Liseli öğrenciler oyun oynayan yapay zeka geliştirdi. Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) öğrencilerinin ilkini 2016’da düzenlediği CodeFest bu yıl 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. CodeFest’e Türkiye’nin dört bir yanından 200’ü aşkın liseli katıldı. Yarışmanın yanı sıra lise öğrencilerini, alanında uzman öğretim görevlileri ve profesyonelleri buluşturan çalıştaylar düzenlendi.

Liselilerden yapay zeka

8 ZOR ALGORİTMA SORUSUNA ÇÖZÜM ARADILAR
Etkinlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nin desteğiyle altı çalıştay yapıldı. Öğrenciler biyoinformatik, yapay zeka, siber güvenlik ve veri madenciliği gibi geleceğin bilim alanları üzerine öğretim üyeleri ve sektör çalışanlarından eğitim aldılar. Katılımcılar ilk gün ‘Clobber’ adlı masa oyunu oynayan bir yapay zeka geliştirdiler. CodeFest’in ikinci günündeki 7 saatlik maratonda liseliler, ÜAL öğrencilerinin ve ÜAL mezunu Yunus Aydın’ın yazdığı 8 zor algoritma sorusuna çözüm aradılar.

Liselilerden yapay zeka
TOPLAM 59 TAKIM YARIŞTI
Öğrenciler üç kişilik takımlarda yarıştı ve yarışmaya toplam 59 takım katıldı. Yarışmanın kazananları ‘bashrc’ takımından Hasan Bal, Bahadır Altun ve Harun Sami Çelik oldu. ‘PrOAhMet’ takımı üyeleri Atacan İyidoğan, Murat Kurnaz ve Samet Öztürk ikinci olurken ‘Mangal İçin Geldik’ takımı üyeleri Ekrem Bal, Ömer Faruk Şahin ve Yusuf Kılıçarslan üçüncü oldu. Birinci takım üyeleri Macbook Air, ikinci takım üyeleri iPad ve üçüncü takım üyeleri Amazon Kindle kazandı.
Liselilerden yapay zeka

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