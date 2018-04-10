Liselilerden yapay zeka
Bir lisenin düzenlediği, liselerarası ilk kodlama yarışması olan CodeFest’te gençler oyun oynayan bir yapay zeka da geliştirdi.
Liseli öğrenciler oyun oynayan yapay zeka geliştirdi. Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) öğrencilerinin ilkini 2016’da düzenlediği CodeFest bu yıl 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. CodeFest’e Türkiye’nin dört bir yanından 200’ü aşkın liseli katıldı. Yarışmanın yanı sıra lise öğrencilerini, alanında uzman öğretim görevlileri ve profesyonelleri buluşturan çalıştaylar düzenlendi.
8 ZOR ALGORİTMA SORUSUNA ÇÖZÜM ARADILAR
Etkinlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nin desteğiyle altı çalıştay yapıldı. Öğrenciler biyoinformatik, yapay zeka, siber güvenlik ve veri madenciliği gibi geleceğin bilim alanları üzerine öğretim üyeleri ve sektör çalışanlarından eğitim aldılar. Katılımcılar ilk gün ‘Clobber’ adlı masa oyunu oynayan bir yapay zeka geliştirdiler. CodeFest’in ikinci günündeki 7 saatlik maratonda liseliler, ÜAL öğrencilerinin ve ÜAL mezunu Yunus Aydın’ın yazdığı 8 zor algoritma sorusuna çözüm aradılar.
TOPLAM 59 TAKIM YARIŞTI
Öğrenciler üç kişilik takımlarda yarıştı ve yarışmaya toplam 59 takım katıldı. Yarışmanın kazananları ‘bashrc’ takımından Hasan Bal, Bahadır Altun ve Harun Sami Çelik oldu. ‘PrOAhMet’ takımı üyeleri Atacan İyidoğan, Murat Kurnaz ve Samet Öztürk ikinci olurken ‘Mangal İçin Geldik’ takımı üyeleri Ekrem Bal, Ömer Faruk Şahin ve Yusuf Kılıçarslan üçüncü oldu. Birinci takım üyeleri Macbook Air, ikinci takım üyeleri iPad ve üçüncü takım üyeleri Amazon Kindle kazandı.
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