Liselilerden Onbeşli korosu
İstanbul, Kabataş ve Vefa liseleri, şehit öğrenci ve öğretmenlerinin anısına koro kurdu. Üç okulun öğrencilerinden oluşan koro, 17 Mayıs’da İstanbul’da ‘Hey Onbeşli’ gibi türküleri seslendirecekleri anma konseri düzenleyecek. Çıkarılacak albümün geliri de şehit veren liselerin öğrencilerine burs olarak dağıtılacak.
TÜRKİYE’nin üç köklü okulu olan İstanbul, Kabataş ve Vefa Lisesi Balkan Savaşları, Çanakkale, 1’inci Dünya Savaşı cepheleri ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit olan öğrenci ve öğretmenlerinin anısına bir araya geldi. Bu savaşlar sırasında birçok öğrencisini ve öğretmenini cephelere gönderen üç okulun öğrencileri, 17 Mayıs 2019’da İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yedi türkülük anma konseri ve kısa bir tiyatral gösteri düzenleyecek. Aynı gün şehit öğrencilere ilişkin fotoğraflar ve tarihi belgeler de sergilenecek.
KLİP VE ALBÜM DE YOLDA
Üç okulun öğrencilerinden oluşan koro çalışmalara başladı. Türkülere klip de çekiliyor. Yedi türküye çekilecek video klipler, 30 Nisan 2019’da tamamlanacak. Klipler tanıtım ve duyarlılık oluşturulması için konser öncesi yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca anma konserinin ardından yedi türkülük bir albüm çıkarılması planlanıyor. Albümden elde edilecek gelir, Türkiye genelinde şehit veren tüm liselerde okuyan öğrencilere ‘Öğrenci ve Öğretmen Şehitleri Bursu’ olarak dağıtılacak.
18 Mayıs’ı 19’a bağlayan gece Yetkililer konser tarihinin neden 17 Mayıs olduğunu şu sözlerle açıkladı:
“Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde şehit düşen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hatırasına anma konseri için 17 Mayıs 2019 Cuma tarihinin seçilmesinin iki nedeni var. 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece saat 03.30’da başlayan taarruzda ülke genelindeki birçok lisenin fedakâr öğrencileri vatanın bir karış toprağını çiğnetmemek adına Çanakkale’de şehadet şerbetini içti. Ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde ülkemizin bağımsızlığı için Milli Mücadele’yi başlattı ve Türk gençliğine 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı armağan etti.”
MICHAEL JACKSON’DAN ŞARKI DA VAR
KONSERE birçok ülkenin başkonsolos ve büyükelçileri de davet edilecek. Koro ayrıca 1’inci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden tüm askerlerin hatırasına Michael Jackson’ın ‘Heal the World’ adlı şarkısını seslendirecek.
Koronun seslendireceği türküler şöyle:
- Annem Beni Yetiştirdi (Alay Marşı)
- Eledim Eledim
- Hey Onbeşli
- Ah Bir Ataş Ver
- Mağusa Limanı
- Şu Kışlanın Kapısına
- Çanakkale Türküsü
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