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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
28.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:/

Liselilerden Onbeşli korosu

İstanbul, Kabataş ve Vefa liseleri, şehit öğrenci ve öğretmenlerinin anısına koro kurdu. Üç okulun öğrencilerinden oluşan koro, 17 Mayıs’da İstanbul’da ‘Hey Onbeşli’ gibi türküleri seslendirecekleri anma konseri düzenleyecek. Çıkarılacak albümün geliri de şehit veren liselerin öğrencilerine burs olarak dağıtılacak.

Liselilerden Onbeşli korosu
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

TÜRKİYE’nin üç köklü okulu olan İstanbul, Kabataş ve Vefa Lisesi Balkan Savaşları, Çanakkale, 1’inci Dünya Savaşı cepheleri ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit olan öğrenci ve öğretmenlerinin anısına bir araya geldi. Bu savaşlar sırasında birçok öğrencisini ve öğretmenini cephelere gönderen üç okulun öğrencileri, 17 Mayıs 2019’da İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yedi türkülük anma konseri ve kısa bir tiyatral gösteri düzenleyecek. Aynı gün şehit öğrencilere ilişkin fotoğraflar ve tarihi belgeler de sergilenecek.

KLİP VE ALBÜM DE YOLDA
Üç okulun öğrencilerinden oluşan koro çalışmalara başladı. Türkülere klip de çekiliyor. Yedi türküye çekilecek video klipler, 30 Nisan 2019’da tamamlanacak. Klipler tanıtım ve duyarlılık oluşturulması için konser öncesi yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca anma konserinin ardından yedi türkülük bir albüm çıkarılması planlanıyor. Albümden elde edilecek gelir, Türkiye genelinde şehit veren tüm liselerde okuyan öğrencilere ‘Öğrenci ve Öğretmen Şehitleri Bursu’ olarak dağıtılacak.

18 Mayıs’ı 19’a bağlayan gece Yetkililer konser tarihinin neden 17 Mayıs olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde şehit düşen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hatırasına anma konseri için 17 Mayıs 2019 Cuma tarihinin seçilmesinin iki nedeni var. 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece saat 03.30’da başlayan taarruzda ülke genelindeki birçok lisenin fedakâr öğrencileri vatanın bir karış toprağını çiğnetmemek adına Çanakkale’de şehadet şerbetini içti. Ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde ülkemizin bağımsızlığı için Milli Mücadele’yi başlattı ve Türk gençliğine 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı armağan etti.”

MICHAEL JACKSON’DAN ŞARKI DA VAR
KONSERE birçok ülkenin başkonsolos ve büyükelçileri de davet edilecek. Koro ayrıca 1’inci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden tüm askerlerin hatırasına Michael Jackson’ın ‘Heal the World’ adlı şarkısını seslendirecek.

Koronun seslendireceği türküler şöyle:
- Annem Beni Yetiştirdi (Alay Marşı)
- Eledim Eledim
- Hey Onbeşli
- Ah Bir Ataş Ver
- Mağusa Limanı
- Şu Kışlanın Kapısına
- Çanakkale Türküsü

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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