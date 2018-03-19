Liselilerden öğrenen ‘Garson robot’

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinden Volkan Maden ve Furkan Bulut, TÜBİTAK liseler arası proje yarışması için ‘Garsonbot’ ismini verdikleri robot projesini tamamladı. Yarışmaya da katılan liseliler, bölge birincisi oldu.

Yarışmaya uzun bir süredir hazırlandıklarını belirten okulun öğretmenlerinden Ahmet Bağbars, TÜBİTAK bölge yarışmasında birinci seçildiklerini ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandıklarını anlattı.

Projenin yerelde Bingöl, genelde Türkiye için önemli bir çalışma olduğunu belirten Bağbars, “Elimizde olan imkânlar dahilinde öğrencilerimin isteği ve fikriyle bir robot tasarlamak istedik. İlk olarak yaptığımız Garsonbot’umuz küçük bir boyuttaydı ve geliştirdik. Öğrencilerimin cesareti ve yine isteğiyle Malatya’da düzenlenen TÜBİTAK yarışmasına bu projeyle katılmaya karar verdik, çok şükür yarışmada da birinci olduk. Özellikle Bingöl’de bu tür teknolojik cihazların üretiminde, AR-GE’sinde öncü olmak istiyoruz. Okul olarak buna çok önem veriyoruz” dedi.

KAÇ MASA OLDUĞUNU KENDİSİ ÖĞRENİP, SİPARİŞ ALABİLİYOR

Küçüklüğünden beri teknoloji alanına merak saldığını belirten öğrencilerden Volkan Maden ise bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Geliştirdikleri robotun benzerlerinden farklı olduğunu anlatan Maden, “Bilişim derslerimizde çizgi izleyen robot tasarımlarını izledik. İncelediğimiz robotlardan sonra bir çalışma yapma fikri doğdu. İlk olarak robotun nasıl ve ne mantıkla çalışması gerektiğini düşündük. Bu çalışmalarının ardından bir garson robot yapmaya karar verdik. Adına da ‘Garsonbot’ dedik. Benzer çalışmaların olduğunu görünce farklı birkaç özellik yapmaya karar verdik. Bu özellikler neler. Öğrenen bir garson robot yapmayı planladık. Bu robotunun öğrenen kısmı da şu şekilde, bir kafeye veya restorana gittiğiniz zaman kaç masa olduğunu robot kendisi öğreniyor ve bizim bir masa sayısı belirlememize gerek kalmıyor. Bununla birlikte iki adet android program tasarladık. Bluetooth özelliğiyle müşterilerin cihazına bağlanıyoruz ve siparişleri alıyoruz. Bu robot çalışması benim hayalimdi. Küçük yaşımdan beri bilgisayar ve robotlar üzerine araştırmalar yapıyordum. Sonunda hayalim olan bir çalışmayı yaptım ve geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Furkan Bulut ise Türkiye finallerinde de birinci olmak için Garsonbot’u geliştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.