Liselilerden, köylerdeki çocuklar için ‘tiyatro turnesi’
Kocaali Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geçen yıl oluşturulan ekip, köydeki çocukları tiyatroyla tanıştırmak için okul okul gezerek oyunlarını sahneliyor.
Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencilerince oluşturulan tiyatro ekibi, köy okullarına ‘turne’ düzenleyerek oyunlarını öğrenciler için sahneliyor. Liseli öğrenciler tarafından geçen yıl kurulan ve ilçedeki köy okullarıyla ana sınıfı öğrencilerini tiyatroyla tanıştıran ekip, il genelindeki köylerde eğitim gören daha fazla öğrenciye ulaşmak için turneye çıktı.
3 OYUN SERGİLENDİ
Kocaali Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Almanca öğretmeni Fulsen Kılıçerli, Hendek ilçesi Uzuncaorman Murat Nişancı İlkokulu’ndaki gösterimin ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin katkılarıyla geçen yıl oluşan tiyatro kulübünün kendini geliştirdiğini ve 11 köy okulunda yaklaşık 1000 öğrenciye oyunlarını sergilediklerini söyledi. Öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Kılıçerli, ‘Vitaminler mi Mikroplar mı?’, ‘Hayvanlar Haklı’ ve ‘Kim Korkar Depremden’ adlı oyunları sergilediklerini söyledi. Öğrencilerin yaklaşık iki yıldır ders saatleri dışında hazırladıkları oyunları köylere giderek öğrencilerin izlenimine sunduğunu anlatan Kılıçerli, ekibin 15 kişiye çıktığını ve oyun sayısını da arttırdıklarını belirtti.
Bu yıl Kocaali'de gitmedikleri okullara ulaştıklarını ayrıca diğer ilçelere de açıldıklarını anlatan Kılıçerli, "Öğrencilerle birleşmek, onların yanına gitmek, onlara bir şeyler sunmak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Geçen sene bu projeyi yaptığımızda çok mutlu olduk, bir şeyler başarabildiğimizi gördük, istediğimiz zaman bir şeyler yapabildiğimizin farkına vardık. Çalıştığımız zaman olacağını gördük ve bu sene devam etmek istedik. Öğrencilerimiz de gayet isteklilerdi, o yüzden genişleyerek devam ettik" dedi.
‘ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMELERİNİ GÖRMEK BÜTÜN BİR YILIN YORGUNLUĞUNU ALIYOR’
Aradan geçen bir senede oyunlara daha iyi hazırlandıklarını belirten biyoloji öğretmeni Gülnaz Ceyran da oluşturdukları ekibin üç oyun sergilediğini söyledi. Köy okullarına oyunları sergilemek, okullardaki çocukları eğitmek ve onlara bir şeyler katmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Ceyran, şöyle konuştu:
"Çok beğenilip olumlu tepkiler alınca bu yıl bir oyun daha ekleyerek, kadroyu ve sahneyi genişleterek çok daha güzel bir oyun çıkardık. Seneye çok daha iyi olabilir. Proje kapsamında ulaşabildiğimiz kadar okula gitmeyi düşünüyoruz. Oyunların sergilendiği sırada öğrencilerin gözleri ışıl ışıl oluyor. Çocukların gülümsemelerini görmek bütün bir yılın yorgunluğunu alıyor. Bir dönem boyunca çok uzun bir şekilde çalıştık. Öğrencilerimiz çok özveriliydi. Ders sonlarında 'Yorgunuz.' demediler, güzel bir şekilde çalıştık. Kostümleri birlikte hazırladık. Her şeyi kendi aramızda biz yaptık. Öğrencilerin bütün yorgunluğu, çocukların gülümsemelerini gördükten sonra gidiyor. Amacımıza ulaştığımızı görüyoruz. Bu da bizi çok motive ediyor."
Tiyatro ekibinden 10’uncu sınıf öğrencisi Meral Akyüz ise köy okullarındaki çocukları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti. Akyüz, "Ne kadar yorulsak da çocukların enerjisi bizim yorgunluğumuzu bitiriyor. Çocuklarla eğlenmek, onları dansa kaldırmak çok güzel, çok eğlenceli" diye konuştu.
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