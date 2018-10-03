Liselilerden güneş enerjisiyle çalışan otomobil
Çorum'da lise öğrencileri, saatte 30 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle bataryası dolduğunda 70 kilometre yol alabilen araç geliştirdi.
Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki (BİLSEM) 20 öğrenci ve beş öğretmen tarafından hazırlanan proje kapsamında, üç ay önce ‘e-moBİLSEM’ adı verilen güneş enerjisiyle çalışan otomobil yapılmaya başlandı. Hurda olarak satın alınan otomobil ve parçaları, öğrencilerin güneş enerji panelleri eklemesiyle yeniden düzenlendi.
Yaklaşık 7 bin liraya mal olan araç, saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bataryası dolduğunda 70 kilometre yol gidebilen aracı diğer güneş enerjili otomobillerden farklı kılan özelliği, güneşten aldığı enerjiyi aynı anda kullanabilmesi.
Çorum’da bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK-4007 Bilim Şenliği'nde görücüye çıkan otomobil, öğrenci ve vatandaşların ilgisini çekti. Kent meydanındaki şenlik alanında sergilenen aracı inceleyenler, deneme sürüşü gerçekleştirdi.
BİLSEM Müdürü Sadık Efe, hurda olarak alınan aracın güneş enerji panelleri, aküsü, tekerlekleri ve diğer parçalarının öğrenciler tarafından monte edildiğini söyledi.
Aracın ilk deneme sürüşünü şehir trafiğinde gerçekleştirdiklerini ve 15-20 kilometre yol kat ettiklerini belirten Efe, "Güneş enerjisi olduğu sürece temiz enerjiyle hareket edebiliyor. Bu başlangıç, projeyi geliştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizi geliştirmek, ufkunu açmayı istiyoruz" dedi.
BİLSEM Müdür Yardımcısı Hüseyin Pekkuz ise, projeyi öğrencilere güneş enerji panellerinin araçlarla bağlantılarını göstermek amacıyla geliştirdiklerini belirterek, "Amacımız hız yapması, rekorlar elde etmesi değil, sadece araç yapımında elektronik bağlantılarını canlı olarak göstermekti. Güneşten gelen enerjiyi nasıl mekanik enerjiye çevirebiliriz, onu göstermek istedik” diye konuştu.
Pekkuz, aracın depoladığı enerjiyle hareket edebilmesinin yanı sıra hareket ederken güneşten aldığı enerjiyle hareketini sağlayabildiğini söyledi.
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