Liselilerden görme engelli haritası
Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye fiziki haritasını görme engellilere kolaylık sağlayacak şekilde tutkal ve talaşla kabartarak tasarladı.
Alaplı Anadolu Lisesi 11-A sınıfı öğrencileri, görme engelli bireylerin Türkiye'nin yer şekillerini daha iyi tanıyabilmelerini sağlayabilmek için Türkiye fiziki haritası üzerinde tutkal ve talaştan yaptıkları kabartmalarla dağ ve platoları oluşturdu. Kabartmaların üzerine Braille Alfabesi ile yazılmış dağ ve platoların isimlerini yerleştiren öğrenciler, projeyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılacak.
Öğrencilerden Simge Nas Bicici, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılmak için projeyi coğrafya öğretmenleriyle geliştirdiklerini söyledi. Görme engellilerin Türkiye'deki dağ ve platoları haritaya dokunarak daha iyi tanıyabileceklerini aktaran Bicici, şöyle konuştu:
"Coğrafya öğretmenimiz Mehmet Yalçın ile beraber görme engelliler için onların da rahatça Türkiye fiziki harita üzerinde dağları, ovaları ve platoları rahatça kavrayabilmeleri ve tanıyabilmeleri için böyle bir harita geliştirdik. İlk önce fiziki haritayı yaptık. Daha sonra üzerinde tutkal ve talaştan dağları kabartarak renklendirerek Braille Alfabesi ile yazılmış yazıları yapıştırdık. Bizim burada amacımız görme engelli bireylerin Türkiye'nin yer şekillerini daha iyi tanıyabilmeleri."
Anadolu Engelliler Derneği Birliği Başkanı İsmail Korkut da öğrencilere görme engelliler için hazırladıkları projeden dolayı teşekkür ederek, "Öğrenciler, görme engelliler için Türkiye fiziki haritası oluşturmuşlar. Bizlerden bu noktada Braille Alfabesi ile dağ, ova ve şehir isimlerini belirtilmesi için yardım istediler. Bizler de haritanın üzerine isimlerin yerleştirilmesine yardımcı oluyoruz. Engellileri düşünerek böyle bir proje yapan öğrencilere ve okul idarecilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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